Spektakuläre Tore auf dem Platz, beeindruckende Choreographien auf den Rängen und Spiele, deren Sieger noch jahrelang besungen und deren Verlierer noch lange beweint werden.

Derbys elektrisieren die Fußballnation, ganze Städte und Regionen – gerade im Südwesten mit seinen zahlreichen Traditionsvereinen und vormaligen Bundesligaclubs wie dem 1. FC Kaiserslautern, Waldhof Mannheim, dem Karlsruher SC, umstrittenen Aufsteigern wie der TSG Hoffenheim oder den einstigen Fußballgrößen Wormatia Worms oder dem FK 03 Pirmasens. Es sind Geschichten von Traditionen und Emotionen, die vom Anpfiff bis weit in die Nachspielzeit erzählt werden.

Signierte Trikots legendärer Derbyhelden, glänzende Pokale aus den Schatzkammern der Vereine oder der heilige Aufstiegsrasen: Jeder Club pflegt seine eigenen Mythen und Legenden. Bei uns werden diese Geschichten auf rund 400 Quadratmetern lebendig. Inhaltlich schlägt die Ausstellung eine Brücke von legendären Südwest‑Derbys über die Vereins‑ und Verbandsgeschichte bis hin zu Frauen‑ und Amateurfußball. Einzelne Vereinsporträts rücken dabei die Clubs selbst in den Fokus: Dabei dürfen bekannte Größen wie der 1. FC Kaiserslautern, der SV Waldhof Mannheim 07 oder der Karlsruher SC genauso wenig fehlen wie die lokalen Vereine und ihre Derbys.

Die Ausstellung „Fußballfieber. Derbys im Südwesten“ basiert auf der Ausstellung „Fußballfieber. Fußballgeschichte(n) aus Rheinland-Pfalz“, die von der Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz in Zusammenarbeit mit dem 1. FSV Mainz 05, dem 1. FC Kaiserslautern, der Fritz-Walter-Stiftung, dem Deutschen Fußballmuseum, der Lotto Rheinland-Pfalz GmbH, dem Südwestrundfunk (SWR), dem Fußballverband Rheinland (FVR), dem Südwestdeutschen Fußballverband (SWFV) und weiteren Partnern entwickelt wurde. Diese wird von uns um die Geschichte einiger rechtsrheinischer Vereine erweitert und legt den Fokus auf Derbys im Südwesten.

6. Dezember 2025 bis 3. Mai 2026

museum.speyer.de