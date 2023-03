Aus dem Kalender der Sommerfestivals zwischen Sylt und dem Bodensee ist er längst nicht mehr wegzudenken: Der Honberg-Sommer. Ein Programm mit Weltstars, Grammy-Gewinnern, Chartsstürmern, nationalen und internationalen Größen aller Genres, spannenden Newcomern und überraschenden Farbtupfern hat den Honberg-Sommer zu einem der beliebtesten Festivals im Süden gemacht.

Rund 14.500 zahlende Besucher, zehn Mal ein ausverkauftes Haus und ein Festival, das dem Sommer in seinem Namen alle Ehre machte: Nur an einem der 17 Tage regnete es für eine knappe Stunde über dem Honberg – ansonsten waren die Bedingungen rundum traumhaft. Dementsprechend erlebte Tuttlingen ein friedlich-fröhliches Festival ohne Zwischenfälle. Dass dies möglich war, daran haben viele Menschen, Institutionen und Unternehmen Anteil. Ihnen allen und allen Besucherinnen und Besuchern sind wir zu großem Dank verpflichtet, denn Sie haben mit Ihren Besuche aus dem Festival ein Fest gemacht. Auch 2023 ist das Programm wieder mit Highlights gespickt. Hier ein paar Auszüge aus dem diesjährigen Festivalprogramm.

Lotte

Der Eröffnungsabend 2023 bringt junge deutsche Musik, nicht nur fürs junge Publikum: Lotte, inzwischen Wahl-Berlinerin, sammelte ihre ersten musikalischen Erfahrungen auf den kleinen Bühnen Ravensburgs und hat Bruckner aus München als Support dabei. Die 27-jährige gebürtige Ravensburgerin und Wahl-Berlinerin Lotte, die spätestens seit ihrer Hitsingle „Auf das, was da noch kommt“ im Duett mit Max Giesinger einem großen Publikum bekannt wurde, schrieb ihren ersten Song mit 13 Jahren. 2016 stand sie bei diversen Festivals als Support für Künstler wie Johannes Oerding, Benne oder Max Giesinger solo auf der Bühne, 2017 folgte ihr Albumdebüt mit „Querfeldein“. Mit der Teilnahme an der neunten Staffel der Sendung „Sing meinen Song – Das Tauschkonzert“ im vergangenen Jahr gelang ihr endgültig der Durchbruch.

7. Juli

A Capella Nacht Les Brünettes und Viva Voce

Ein Abend – zwei hochklassige Acts: Als da wären die wunderbaren Les Brünettes aus Hamburg und Viva Voce aus Ansbach. Unsere “Nacht der Stimmen” hat auch 2023 wieder das Zeug einer der stimmungsmäßigen Höhepunkte des Festivals zu werden. Seit 2001 hat die A Cappella Nacht, das Festival des Gesangs, ihren festen Platz im Honberg-Sommer-Programm. Einen ganzen Abend Entertainment mit mehreren hochkarätigen A Cappella Gruppen oder Einzelkünstlern bietet sie seither jedes Jahr einem enthusiastischen Publikum, vor immer ausverkauftem Haus! Vielfalt, Abwechslungsreichtum, professionelle Moderation und eine spannende Kombination unterschiedlichster Formationen machen sie zu einem Erlebnis für die Sinne und zu einem unvergleichlichen Festival des Gesangs.

9. Juli

Mando Diao

Nach umjubelten Auftritten u.a. bei Rock am Ring, Hurricane, Southside, Rock im Park, Openair St.Gallen, Lollapalooza, Peace & Love Festival, Zeltfestival Ruhr oder A Summer´s Tale feiern die schwedischen Alternative Rocker nun ihre Honberg-Premiere. Mando Diao, die jetzt die ganz großen Hallen füllen und auch schon zur „MTV Unplugged“-Reihe eingeladen wurden, lassen sich nicht in eine Schublade stecken: Mal Richtung elektrolastigem Pop, mal mit Disco-Rock oder mit der „dreckigsten Scheibe seit ihrem Debüt“, wie Gitarrist Jens Siverstedt ihr 2019er Werk „Bang“ bezeichnete: Mando Diao machen, was sie wollen, und erfinden sich mit jedem neuen Album ein Stück weit neu – auch, als sie 2020 wieder ein Album in schwedischer Sprache aufnehmen, das euphorische Kritiken erntet.

19. Juli

Gotthard

Einen krachenderen Festival-Kehraus hätte man sich nicht wünschen können: Fünf Jahre nach ihrem „unplugged & defrosted“-Auftritt auf dem Honberg, gehen Gotthard für den Schlussakkord des Honberg-Sommers 2023 ungebremst auf die Bühne … und mit einem sensationellen Support obendrein! Wenn es in Sachen Swiss Rock eine sichere Bank gibt, heißt sie Gotthard. Vor 30 Jahren im Tessin gestartet, kann man den Multiplatin-Rockern längst Weltklasse attestieren – dafür sprechen auch 16 No.1-Alben, weit über 2000 Liveshows, mehr als drei Millionen verkaufter Platten weltweit sowie globale Awards und Ehrungen. Seit dem selbstbetitelten Debüt, mit dem sich Gotthard 1992 sofort einen festen Rang in der internationalen Hardrock-Szene erspielte, ist viel passiert: Die Band, die zahlreiche Edelmetall-Scheiben sammelte, mit Top-Produzenten wie Chris von Rohr (Ex-Krokus) oder Marc Tanner (Aerosmith) arbeitete und bei einem denkwürdigen Auftritt in Locarno sogar mit Opernsängerin Montserrat Caballe auf der Bühne stand, spielte als Headliner bei Tourneen und auf Festivals weltweit.

22. Juli

