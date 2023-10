Österreichs erstes immersive Erlebnismuseum, das sich über drei Etagen erstreckt und über 1.100 Quadratmeter Ausstellungsfläche bietet, erlaubt Unglaubliches zu entdecken.

Das IMMERSIUM:WIEN haucht Ausstellungsobjekten neues Leben ein. Hier können Familien und Freunde in fantastische Welten eintauchen und das Unmögliche erleben! Interaktive Stationen, aufregende 5D Rides und ein immersiver 360°-Erlebnisraum warten darauf entdeckt zu werden. Spaß und Abenteuer für die ganze Familie sind garantiert. Darüber hinaus vermitteln die Ausstellungen auch spielerisch Wissen und eignen sich perfekt für Schulklassen.

JURASSIC – The Immersive Experience™

Besucherinnen und Besucher kommen den Giganten in digitaler Form so nah wie nie zuvor.

Vom Brachiosaurus über den Mosasaurus bis zum Tyrannosaurus Rex sind alle bekannten, aber auch weniger bekannten Carnivoren & Herbivoren vertreten.

Das 60-minütige Erlebnis erweckt die Tiere zum Leben, und Familien können mit ihnen interagieren und mehr über sie erfahren. Vom digitalen Ausgraben von Fossilien bis zum Füttern von Raptoren gibt es jede Menge zu erleben. Das große Highlight ist die 15-minütige immersive Show „Jurassic The Gathering“, die die Dinosaurier in ihrer natürlichen Umgebung in einem bildgewaltigen Spektakel zeigt. Mit den abschließenden 5D Ride & optionalem VR Flug, wird das Erlebnis perfekt für alle wissbegierigen Abenteurer, egal ob jung oder alt. Jurassic ist die erste Ausstellung im IMMERSIUM:WIEN und widmet sich komplett Dinosauriern.

ab 12. Oktober 2023 ganzjährig, täglich geöffnet

www.immersium.com