Von 10. Juli bis 10. August verwandelt ImPulsTanz Wien erneut in eine pulsierende Tanzmetropole. Das renommierte Tanz- und Performancefestival bringt nicht nur die internationale zeitgenössische Szene auf die Bühnen der Stadt, sondern animiert mit einem vielfältigen Workshop-Programm, den Gratis-Tanzklassen Public Moves und den legendären allabendlichen Partys auch unzählige Menschen zum aktiven Mitmachen.

Das Festival lebt nicht nur von seinen Bühnenerlebnissen, sondern auch vom Mitmachen: Tägliche Gratis-Tanzklassen (Public Moves), über 200 Workshops, Partys im Burgtheater und große Open-Air-Events wie die Eröffnungsshow LEVEL UP im MuseumsQuartier laden alle zum Tanzen ein.

Besondere Highlights 2025: Pina Bausch mit Nelken, Anne Teresa De Keersmaeker zu Jacques Brel, Sasha Waltz mit In C, Marie Chouinards BodyremixRemix, neue Arbeiten von Ivo Dimchev, Mette Ingvartsen und François Chaignaud sowie das hypnotische TAO Dance Theater aus China.

Auch Österreichs Szene glänzt: Doris Uhlich und Susanne Kirnbauer-Bundy thematisieren das Altern, Michael Turinsky widmet Work Body Pasolini und Gramsci, Eva-Maria Schaller zeigt eine apokalyptische Strauss-Fantasie, und Elisabeth Tambwe bringt Liebe ins Zentrum. Fixpunkt bleibt die [8:tension] Young Choreographers’ Series mit elf aufregenden Nachwuchsarbeiten.

Die große Eröffnungsshow im Hof des MuseumsQuartiers liefert heuer im Übrigen der französische Shootingstar Amala Dianor mit LEVEL UP. Junge Tänzerinnen und Tänzer aus der Street-Dance-Szene setzen darin ihr Bewegungsvokabular unglaublich lässig zum Live-DJ-Set von Awir Leon in einen zeitgenössischen Kontext. Später wird der Franzose auch mit der Produktion DUB im Volkstheater zu sehen sein. Davor aber dürfen alle zusammen in den Sommer hineintanzen.

10. Juli bis 10. August 2025

www.impulstanz.com