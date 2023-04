Im Jahr 1984 gegründet hat sich das ImPulsTanz – Vienna International Dance Festival zum größten Festival für zeitgenössischen Tanz und Performance entwickelt. Alljährlich präsentiert es im Sommer ein einzigartig vielfältiges Programm mit Performances, Workshops, Research Projects und musikalischen Acts.

Für die 40. Edition des ImPulsTanz – Vienna International Dance Festival von 6. Juli bis 6. August 2023 kehrt das Workshop-Zentrum dorthin zurück, wo 1984 alles begann: auf die Schmelz. Zum Jubiläum laden hier über 130 Dozenten – darunter Joe Alegado, Fabiana Pastorini und Perel – Anfänger sowie Profis jeden Alters ein, um sich etwa bei Ballett, Jazz, Bodywork, Voguing, Improvisation, Modern Dance und HipHop auszutoben. Unter den weiteren Performance-Highlights finden sich internationale Größen wie Meg Stuart und Lucinda Childs sowie Neuzugänge wie Benjamin Abel Meirhaeghe oder Marina Otero. Und mit Liquid Loft und toxic dreams kündigt sich auch die heimische Szene namhaft an. Auch das Performance-Programm wächst stetig: Neben den bereits angekündigten Positionen wie Marie Chouinard und Boris Charmatz (terrain), Doris Uhlich oder der Needcompany darf man sich auf weitere Highlights freuen. Denn zum 40er sorgt ImPulsTanz für eine Vielzahl feierlicher Wiedersehen. So zeigt Meg Stuart gleich zwei Duette: In All The Way Around begibt sie sich gemeinsam mit Bassist Doug Weiss auf eine Reise durch Bewegung und Klang, in ONE SHOT lässt sie sich mit Mark Tompkins auf eine “Real Time Composition”, geleitet von der Improvisation, ein. Und in BLESSED schickt sie mit Damaged Goods & EIRA den Tänzer Francisco Camacho zur Musik von Hahn Rowe in ein trümmerhaftes Pseudo-Paradies aus Pappe, bereits 2008 bei ImPulsTanz zu sehen und traurigerweise aktueller denn je.

Lucinda Childs, Pionierin des postmodernen Tanzes, zeigt mit Robert Wilson in Relative Calm, wie sehr der Minimalismus noch immer anziehend und im Einklang mit unserer Zeit ist. Sie performt zudem ihr Solo Description (of a Description) zum eigens für sie verfassten Text von Susan Sontag. Nicht zu vergessen: Tagsüber lädt ImPulsTanz wieder zu den gratis Outdoor-Tanzklassen Public Moves an fünf Standorten in Wien, zum allabendlich wechselnden Musikprogramm Soçial in die Festival Lounge im Burgtheater Vestibül sowie an zwei Abenden zu den legendären ImPulsTanz Partys.

6. Juli bis 6. August 2023

www.impulstanz.com