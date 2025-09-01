Mit IMUKO 2025 entfaltet Koblenz wieder ein facettenreiches Festival zwischen Jugend, Gedenkabend, Kammermusik und spektakulärem Saisonfinale – zwischen Rheinlands Geschichte und internationaler Klangkunst.

Mit der 12. Edition des Internationalen Musikfestivals Koblenz (IMUKO) startet die Stadt erneut eine künstlerische Klangreise, die vom Frühjahr bis in den Spätherbst reicht. Auftakt bildet ein kraftvolles Eröffnungskonzert am 27. April in der Rhein-Mosel-Halle, bei dem der jung-dynamische Dirigent Oscar Jockel das LandesJugendOrchester Rheinland-Pfalz mit Brahms‘ 2. Sinfonie und Schostakowitschs 1. Cellokonzert dirigiert.

Ein Höhepunkt folgt am 6. Mai mit einem Gedenkkonzert zum Ende des Zweiten Weltkriegs: Das New Yorker Orchester The Orchestra Now unter der Leitung von Leon Botstein spielt in Koblenz – ein eindringliches Zeichen für Frieden und Versöhnung. Weitere Programmhöhepunkte entführen das Publikum an einzigartige Orte: ein Kammermusikabend mit Werken von Bach am 7. September in der Alten Kirche Spay, ein Abschlusskonzert am 10. November in der Rhein-Mosel-Halle mit Strauss’ Don Quichote, Beethovens fünfter Sinfonie und einer szenischen Inszenierung mit Zirkusartisten des Noletia-Festivals Sevilla.

Zudem bietet IMUKO 2025 ein erstklassiges Meisterkursprogramm für junge Solisten – mit Dozenten wie Kirill Troussov, Lawrence Power und Christian Altenburger – sowie einen innovativen Abschluss im Creative-Europe-Projekt „Sounds of Change“, das Musik und Zirkuskunst spektakulär vereint.

27. April bis 10. November 2025

www.internationales-musikfestival-koblenz.de