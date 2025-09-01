Wenn Musik auf Glauben trifft: Die Internationalen Musiktage im Speyerer Dom führen von Psalmenklängen bis zu Uraufführungen – ein akustisches Erlebnis in erhabener Kulisse.

Im eindrucksvollen Rahmen des größten romanischen Kirchenbaus der Welt – dem Speyerer Dom – finden vom 20. September bis zum 3. Oktober 2025 die Internationalen Musiktage statt. Unter dem Leitmotiv „Glaube“ präsentiert das Festival ein facettenreiches Programm: hochkarätige Ensembles und herausragende Chöre interpretieren Psalmvertonungen vom 16. Jahrhundert bis zur Gegenwart und verbinden Urvertrauen mit musikalischer Moderne.

Das Eröffnungskonzert, „Das Buch der Psalmen – Klang gewordener Glaube“, spannt einen Bogen von Monteverdi über Mendelssohn bis Arvo Pärt. Domkapellmeister Markus Melchiori führt die Kammerphilharmonie Mannheim und den Domchor Speyer zu einem emotional und spirituell dichten Klangraum.

Weitere Höhepunkte: Ein stimmungsvoller mittelalterlicher Abend im Kryptakonzert, intime Orgelmomente unter der Romanik-Kuppel, ein Klezmer-Konzert für Orgel und Klarinette sowie die Uraufführung einer jüdisch-christlichen Klangkomposition beim großen Oratorienabend. Das Festival gipfelt im Abschluss mit Mendelssohns Oratorium Elias – aufgeführt von großen Chören, Solisten und der Deutschen Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz.

www.dom-zu-speyer.de