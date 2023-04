Die besondere Atmosphäre und der exzellente Klang der Isarphilharmonie haben sich nach der Eröffnung im Oktober 2021 schnell herumgesprochen. Orchester von Rang und Namen treten hier auf. Auch Jazz-Highlights und populäre Großkonzerte aller Musikrichtungen finden hier statt.

Wynton Marsalis ist einer der besten Trompeter des Jazz seit Dizzie Gillespie. Mit seinem „Jazz at Lincoln Center Orchestra“, das aus fünfzehn der besten Jazzsolisten der USA besteht, erwartet uns eine hochkarätige Jazz-Night im Big Band-Format. Gleichzeitig ist der 9-fache Grammy-Gewinner und Pulitzer-Preisträger ein rühriger Missionar des Jazz. Ein hehres Ziel, das Marsalis und seine Kollegen nicht nur im Lincoln Center in New York City, sondern weltweit mit immer wieder neuen Programmen verfolgen. Dieses Spitzenteam wird die Isarphilharmonie mit einer gehörigen Portion lebendiger, aufregender, amerikanischer Jazz-Tradition füllen.

19. Juni 2023

www.gasteig.de