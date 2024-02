Seit über 40 Jahren ist das Jazzfestival Saalfelden ein Treffpunkt der internationalen Jazzszene, an dem es immer wieder Neues und Innovatives zu entdecken gibt. Die Kombination aus einer landschaftlich atemberaubenden Gegend und experimentellen Klängen zieht jedes Jahr im August Jazzliebhaberinnen und Jazzliebhaber aus der ganzen Welt in die kleine Stadt am Steinernen Meer. Internationale Künstlerinnen und Künstler bespielen an diesen vier Tagen neue und bereits etablierte Bühnen in und rund um Saalfelden. Denn Saalfelden begreift Jazz weniger als Musikstil, denn als ein Synonym für Offenheit und Freiheit, für musikalische Grenzüberschreitung und Experiment.

Das Jazzfestival Saalfelden, welches von 22. bis 25. August 2024 zum bereits 44. Mal in Saalfelden Leogang stattfindet erwartet Sie mit mehr als 60 Konzerten in der Stadt, in Wald und Flur, musikalischen Wanderungen und Konzerten am Berg, sowie auch wieder mit einigen Überraschungen. Ab sofort können Sie sich Tickets sichern! Hier ein kleiner Ausblick auf die diesjährige Ausgabe:

Das Eröffnungsprojekt auf der Hauptbühne wurde dieses Jahr an die in Wien lebende Klarinettistin Mona Matbou Riahi vergeben. Die gebürtige Iranerin begeistere bereits im vergangenen Jahr mit der Formation „Melting Pot” beim Jazzfestival in der Buchbinderei Fuchs das Publikum und war in den Vorjahren immer wieder mit verschiedenen Projekten in Saalfelden zu Gast. Wir freuen uns deshalb umso mehr, dass sie 2024 im Rahmen des ehrenvollen Eröffnungskonzertes auf der Mainstage gemeinsam mit den Musikerinnen und Musikern Dorian Concept, Manu Mayr und Lou Zon performen wird.

Ein weiteres Highlight im Line-Up bildet das Sextet „Thérapie de couple“: Bandleader und Saxophonist Daniel Erdmann hat sich mit Hélène Duret (Klarinette/Bassklarinette), Théo Ceccaldi (Violine), Vincent Courtois (Violoncello), Robert Lucaciu (Kontrabass) und Eva Klesse (Schlagzeug) weltbekannte und großartige Musiker:innen für seine deutsch-französische Formation „Thérapie de couple“ geholt und wird ein außergewöhnliches Konzert auf der Mainstage im Congress zum Besten geben. Die Mitglieder seiner brillanten paartherapeutischen Musik-Runde vereint Erdmann zu einem fein austarierten, mitunter orchestralen Klanggefüge.

Ein österreichisches Projekt, das seine Inspiration gleichermaßen aus der experimentellen als auch aus der beatlastigen Clubmusik bezieht, wird unter dem Titel „OtherMother“ rund um Arthur Fussy, Jul Dillier und Judith Schwarz in Saalfelden gastieren.

Die famose Pianistin Kris Davis präsentiert mit ihrem Trio gemeinsam mit Robert Hurst und Johnathan Blake ihr brandneues Album „Run the Gauntlet”, das erst im September erscheinen wird, bereits im August in Saalfelden. Auch der umtriebige Schlagzeuger Oli Steidle wird sein neues Album mit den Killing Popes vorstellen.

22. bis 25. August 2024

