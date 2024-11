Johann Strauss Sohn, der erste Popstar der Weltgeschichte, wird anlässlich seines 200. Geburtstag 2025 in Wien mit einem modernen Denkmal geehrt. Eine neue Dauerausstellung im Zentrum der Stadt lässt sein Genie spürbar werden und erweitert das Kultur- und Tourismusangebot Wiens. Mehr als eine Retrospektive: Die Ausstellung wird zur Experience, in der Gäste Strauss’ atemberaubendes Leben hautnah erleben, hören und spüren können. Entertainment und Information verschmelzen zu einer multimedialen Symphonie.

Die digitale Produktion zeigt das Leben und Werk von Johann Strauss in all seinen Dimensionen und besticht auf einer Fläche von ca. 900 m Quadratmeter mit einem einzigartigen bewegungssensiblen Kopfhörersystem, das erstmals in Österreich in einer Ausstellung zum Einsatz kommt. Die Ausstellung beeindruckt durch technische und künstlerische Exzellenz und bietet eine multimediale Symphonie aus Entertainment und Information, die sich über sieben Akte erstreckt.

Der erste Akt führt ins Jahr 1825, als Johann Strauss‘ Vater als „Teufelsgeiger“ die Wiener Tanzszene prägt. Der zweite Akt beleuchtet die Revolution von 1848 und die Spannungen zwischen den Generationen. Nach dem Tod seines Vaters startet Johann Strauss‘ Sohn seine internationale Karriere. Der dritte Akt zeigt seine Erfolge in Russland und seine romantischen Verwicklungen. Der vierte Akt hebt Strauss‘ weltweiten Ruhm hervor, besonders mit dem Walzer „An der schönen blauen Donau“. Der fünfte Akt widmet sich der Mitte seiner Karriere, bei der sich Strauss der Operette zuwendet. Der sechste Akt thematisiert seinen Tod 1899 und die Zerstörung von Notenarchiven durch seinen Bruder Eduard. Im letzten Akt wird Strauss in einem immersiven Raum als Popstar seiner Zeit inszeniert. Moderne Technologie lässt Musik und Erlebnisse in neuem Licht erscheinen.

Ein besonderes Highlight der Ausstellung ist die Komponiermaschine, die, inspiriert vom Geist des Walzerkönigs Johann Strauss, Besucherinnen und Besucher in die Welt der Musik und des Komponierens entführt. Mit Drehknöpfen, die wie die Melodien tanzen, werden Noten ausgewählt, die auf einem Bildschirm erscheinen. So entsteht Schritt für Schritt ein eigener, persönlicher Walzer.

täglich geöffnet

www.johannstraussmuseum.at

© Johann Strauss Museum