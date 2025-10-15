Eine Stimme, die Herzen berührt: Wenn Paul Potts in der Johanniskirche Magdeburg auftritt, verschmelzen Oper, Pop und pure Emotion zu einem unvergesslichen musikalischen Erlebnis.

Am 12. Dezember 2025 verwandelt sich die Johanniskirche Magdeburg in einen Ort voller Klang und Gefühl. Der britische Tenor Paul Potts, bekannt durch seinen bewegenden Auftritt in der Castingshow Britain’s Got Talent, begeistert seit Jahren ein weltweites Publikum mit seiner unverwechselbaren Stimme und seiner inspirierenden Lebensgeschichte.

Mit einem Repertoire, das Klassik und Pop verbindet, führt Paul Potts durch einen Abend, der berührt und verzaubert. Seine Interpretation der Arie Nessun dorma machte ihn einst zum internationalen Star – heute begeistert er mit einem vielseitigen Programm, das von Opernarien über Musical-Hits bis zu gefühlvollen Balladen reicht. Dabei versteht er es meisterhaft, die Grenzen zwischen E- und U-Musik aufzuheben und beide Welten miteinander zu vereinen.

Begleitet wird er von befreundeten Musikerinnen und Musikern, die den Abend mit neuen Klangfarben bereichern und die Vielseitigkeit seiner Musik unterstreichen. Zusammen entsteht ein Konzert voller Leidenschaft, Nähe und musikalischer Tiefe. Doch Paul Potts ist mehr als ein herausragender Sänger – er ist ein Künstler mit Haltung. Mit seinem Engagement für soziale Projekte zeigt er, dass Musik auch eine verbindende Kraft ist, die Hoffnung, Gemeinschaft und Menschlichkeit stiftet.

Ein Konzert mit Paul Potts ist weit mehr als ein Auftritt – es ist eine Begegnung mit einem Künstler, der seine Musik lebt und teilt. In der besonderen Atmosphäre der Johanniskirche Magdeburg erwartet die Besucherinnen und Besucher ein Abend, der lange nachklingt – berührend, aufrichtig und unvergesslich.

12. Dezember 2025

www.mvgm.de