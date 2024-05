Genießen Sie als Gast des Konzerts eine einmalige und faszinierende musikalisch-thematische Zeitreise, visualisiert mit Geschichten um verschiedene Adelshäuser Europas aus der blühenden Zeit der Königshäuser, von der Mitte bis zum ausgehenden 18. Jahrhundet mit der eigenkomponierten herzerfrischenden und mitreißenden Instrumentalmusik von talentierten jungen Musikerinnen, die mit ihren Musikinstrumenten die eigenkomponierten Musikstücke professionell und mit großem musikalischem Engagement darbieten.

Kurze Videos zwischen den Musikstücken erzählen Geschichten hinter den Kulissen großer europäischer Dynastien und deren Verbindungen durch den königlichen Heiratsmarkt. Es werden bislang noch unbekannte Geschichten erzählt, die von Intrigen und Skandalen an Europas Königshäusern erzählen. Erzählt wird von verhängnisvollen Heiratsallianzen, gelangweilten Thronfolgern, Playboy-Prinzen, Glamour-Prinzessinnen, royalen Ehebrecherinnen, die man in Nervenheilanstalten steckte und Thronfolgern, die im Pariser Nachtleben versanken. Es wird aber ebenso von gedanklichem und aktiven Fortschritt vereinzelter Fürsten, Könige und Zaren erzählt, die Kunst und Kultur förderten oder den europäischen Handel befruchteten.

Somit bietet sich dem Publikum ein bisherig einmaliges Konzert: Wunderbare Musik verbunden mit einer Zeitreise, so als würde der Zuschauer die Boulevardpresse von damals erleben und mit der Musik die Geschichten um das royale Gefolge durch die Adelshäuser verinnerlichen.

2. Oktober 2024

www.kaisersaal.de