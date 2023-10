Wolfgang Ammer nimmt Sie in dieser Ausstellung mit auf eine Reise durch das gesellschaftspolitische Weltgeschehen.

Wolfgang Ammer war viele Jahre auf Reisen und arbeitete dabei stetig an seinen gezeichneten, politischen Kommentaren. Die Arbeiten des gebürtigen Oberösterreichers zeugen von einem tiefgründigen Blick auf Menschen, gesellschaftliche Entwicklungen und politische Systeme. Seit Jahrzehnten führt Ammer einen künstlerischen Dialog mit der politischen Bühne in Österreich und im Ausland. Bekannt sind seine Werke für die Wiener Zeitung (bis 2023). International erschienen seine Karikaturen und Editorial Cartoons in der New York Times, der Asahi Shimbun (Tokio) und in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung (FAZ).

Die ausgestellten Karikaturen geben Ihnen Aufschluss über Wolfgang Ammers globalen Weitblick: Ein beherzter Tritt von Boris Johnson deutet in einer Arbeit den Brexit an. Joe Biden und Xi Jinping lässt der Künstler in einem anderen Werk am Fußballplatz um die Welt ringen. Mit Wolfgang Ammers Bildern in Dialog zu treten, ruft nicht nur ein befreiendes Lachen, sondern auch die wirksame Auseinandersetzung mit dem Gesehen hervor.

18. November 2023 bis 30. Juni 2024

www.karikaturmuseum.at