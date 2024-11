Doppeltes „Simpsons”-Jubiläum! Mit einem Weihnachtsspecial starteten „Die Simpsons” am 17. Dezember 1989 im amerikanischen Fernsehen. Seit mittlerweile 35 Staffeln und 757 Episoden unterhält die TV-Serie mit beißender Satire, skurrilen Ideen und einem gnadenlosen Blick auf die westliche Gesellschaft das Publikum weltweit.

Als die am längsten laufende Primetime-Zeichentrickserie und als TV-Serie mit den meisten Gaststars halten „Die Simpsons” zwei Weltrekorde im Guinness-Buch der Rekorde. „Die Simpsons“ sind außerdem mit einem Stern am Hollywood Walk of Fame verewigt. 2024 ist ein besonderes „Simpsons”-Jahr: Seit 35 Jahren läuft die TV-Serie und ihr Erfinder Matt Groening feiert seinen 70. Geburtstag. Das Karikaturmuseum Krems zeigt erstmals in Europa Werke aus der außergewöhnlichen Sammlung von William Heeter und Kristi Correa zu den „Simpsons”.

Das Springfield-Universum zu Gast in Krems

Mit über 150 handgezeichneten Bildern und Cels aus den ersten 13 Staffeln – danach wurde die TV-Serie vollständig digital produziert – nimmt Sie die Ausstellung mit zu den Abenteuern und Streichen der Simpson-Familie. Nicht aus der Eröffnungssequenz der Serie wegzudenken sind die Couch-Gags. Homer, Marge, Lisa, Bart und Maggie als Skelette, mit Schnuller im Mund oder die Simpsons geschrumpft am Sofa sehen Sie in der Schau. Zum Schmunzeln verführen die Cartoons zum dreiäugigen Fisch Blinky oder Homers Traum von Toiletten. Auch Cartoons mit Mr. Burns, dem Vorgesetzten von Homer und Besitzer des städtischen Atomkraftwerks, Barts bestem Freund Milhouse und weiteren bekannten Charakteren der fiktiven Kleinstadt Springfield werden präsentiert.

Storyboards und Skizzen geben Ihnen spannende Einblicke in die Charaktere sowie in die Kunst und den Prozess der Animation. Fun Facts und Fotopoints sorgen für ein einmaliges „Simpsons“-Erlebnis im Karikaturmuseum Krems.

bis 29. Juni 2025

www.karikaturmuseum.at