75 Jahre Manfred Deix! Freuen Sie sich auf Lieblingsmotive, bitterböse Highlights und lange nicht gezeigte Werke des Enfant terrible der Karikaturszene. Am 22. Februar 2024 hätte Manfred Deix (1949 – 2016) seinen 75. Geburtstag fgefeiert. Zum Jubiläum widmet das Karikaturmuseum Krems dem österreichischen Künstler eine Sonderausstellung.

Das Multitalent bleibt unvergessen

Grafiker, Cartoonist und Dichter: Manfred Deix kann man getrost als Multitalent bezeichnen. Am bekanntesten ist der Niederösterreicher für seine bitterbösen Cartoons. Wie kein anderer wusste Deix in die Untiefen der österreichischen Seele zu blicken, mit seiner Kunst zu schockieren und an gesellschaftlichen Tabus zu rütteln. Von seiner Popularität zeugen nicht nur zahlreiche Einzelausstellungen und Publikationen, sondern genauso der Begriff der Deixfigur im Duden oder der erste österreichische Animationsfilm „ROTZBUB – der DEIX Film“ (2021).

„Der Katzenkönig“ endlich wieder im Original und weitere bitterböse Schmankerl

Mit über 60 Originalen begeben Sie sich in der Jubiläumsschau auf einen Streifzug durch die Lieblingsmotive und zentralen Themen von Manfred Deix. Sie sehen Highlights wie den „Katzenkönig“ Basil, der nach mehreren Jahren wieder im Original präsentiert wird, oder den bekannten „Nackttänzer Fritzi Lichtermann“. Die kastenförmige, westindische Würfelkatze, das Bild von Hunden und ihren Besitzerinnen und Besitzern oder die Zeichnung vom Osterhasen geben Ihnen Aufschluss über den Tierfreund Deix. Verschiedene Zeitgenossen wie Maler Hermann Nitsch oder Politiker Jörg Haider begegnen Ihnen immer wieder im Werk des Karikaturisten. Dass der Künstler selbst leidenschaftlicher Raucher war, offenbart sich in mehreren Arbeiten in Form von sogenannten Cameo-Auftritten.

Illustrierte Gedichte veranschaulichen in der Ausstellung Deix literarisches Talent. Das Ausnahmetalent wirkt auch über den frühen Tod 2016 hinaus. Ausschnitte aus dem ersten komplett animierten österreichischen Kinofilm „ROTZBUB“ und dokumentarisches Material zur Neuübernahme von „Luna Luna“ – einem Vergnügungspark mit zeitgenössischer Kunst, an dem Deix mit weiteren Künstler:innen beteiligt war – zeugen davon.

17. Februar 2024 bis 2. Februar 2025

www.karikaturmuseum.at