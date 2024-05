Der Maler Deix und der humorvolle Berg – entdecken Sie die beiden Künstler neu!



Sowohl Manfred Deix (1949 – 2016) als auch Werner Berg (1904 – 1981) beobachteten ihre Mitmenschen genau und entwickelten schon in den ersten Skizzen charakteristische Figuren mit hohem Wiedererkennungswert. Wenn Deix seine Figuren in ein altmeisterliches Setting setzt wie in „Endlich in Pension“, zeichnet er sich nicht nur als begnadeter Cartoonist aus, sondern auch als talentierter Maler. Die „Lächelnde Alte“, deren Mimik mehr als nur ein einfaches Lächeln bedeutet, veranschaulicht wiederum den wenig bekannten Humor des Malers Berg.

Werner Berg zählt zu den bekanntesten österreichischen Künstlern des 20. Jahrhunderts. Die Landschaft und die Menschen seiner Wahlheimat Unterkärnten bestimmen sein Werk. Anlässlich der Kärntner Landesausstellung 2020 realisierte das Werner Berg Museum in Bleiburg mit dem Karikaturmuseum Krems und Marietta Deix eine Ausstellung mit Arbeiten von Berg und Deix. Einen Auszug davon sehen Sie im Exkurs zur Ausstellung „I Love Deix“.

17. Februar 2024 bis 2. Februar 2025

www.karikaturmuseum.at