Stellen auch Sie sich bei der Planung Ihrer Städtetrips gelegentlich die Frage, was die jeweils beste Reisezeit ist? Für Kassel können wir diese Frage ganz klar beantworten: Immer! Auch 2024 erwartet Sie die documenta-Stadt zu jeder Jahreszeit mit inspirierenden Erlebnissen in Kunst, Kultur und Natur! Entdecken Sie unsere Highlights 2024!



FRÜHLING IN KASSEL

Wenn im Frühjahr die ersten warmen Sonnenstrahlen auf der Haut kribbeln – dann blüht Kassel auf! Genau die richtige Zeit für ausgedehnte Spaziergänge im UNESCO-Welterbe Bergpark Wilhelmshöhe, in dem ab Mai wieder die weltberühmten Wasserspiele sprudeln. Oder planen Sie einen Abstecher zur Blumeninsel Siebenbergen im Staatspark Karlsaue, wo viele Tausend Pflanzen blühen und Sie mit betörenden Düften verzaubern.

Sammlungspräsentation „Caspar David Friedrich“

Anlässlich des 250. Geburtstages von Caspar David Friedrich (1774-1840) integriert Hessen Kassel Heritage ein spektakuläres Mondscheintransparent in die Dauerausstellung der Neuen Galerie. Es macht auf authentische Weise erlebbar, wie um 1800 transparente, von hinten beleuchtete Bilder präsentiert wurden.

Ab 2. Mai 2024, Neue Galerie

Sonderausstellung „PLAYMOBIL trifft Gemäldegalerie – Alte Meister neu erzählt“

Was der niederländische Maler Frans Hals darüber gedacht hätte, seinen berühmten „Mann mit dem Schlapphut“ als Playmobilfigur zu sehen? Wir wissen es nicht! Was wir aber sehr wohl wissen: Die originelle Sonderausstellung ist definitiv einen Besuch wert!

2. Mai bis 1. September 2024, Schloss Wilhelmshöhe

SOMMER IN KASSEL

Der Sommer in Kassel ist wie geschaffen dafür, abwechslungsreiche Outdoor-Aktivitäten und Kulturgenuss miteinander zu verbinden. Begeben Sie sich auf die Spuren weltbekannter documenta-Außenkunstwerke oder erleben Sie in der Kasseler Nordstadt farbenfrohe Streetart. Abends sorgt das legendäre Kulturzelt an der Fulda (22. Juni bis 20. Juli 2024) für vielfältigen Kulturgenuss.

Sonderausstellung „Kassel zieht an. Mode aus zwei Jahrhunderten“

Keine Frage: Mode ist ein wichtiger Bestandteil der Kulturgeschichte und wird in dieser Sonderausstellung auf faszinierende Weise erlebbar.

23. Mai bis 1. September 2024, Schloss Wilhelmshöhe

Galeriefest in der Kasseler Südstadt

Im Sommer öffnen die Galerien und Ateliers der Kasseler Südstadt mehrere Tage lang ihre Pforten. Entdecken Sie aktuelle Kunst und genießen Sie Kultur, Performances und Livemusik!

14. bis 21. Juni 2024, Südstadt

HERBST IN KASSEL

Ob ausgedehnte Museumsbesuche, Wellness und Kulinarik oder entspannte Shoppingtouren: Der Herbst in Kassel bietet zahllose Möglichkeiten für einen bunten Städtetrip. Genießen Sie den farbenfrohen „Indian Summer“ im Bergpark Wilhelmshöhe und im Staatspark Karlsaue oder entdecken Sie das originelle Angebot der Concept Stores im Szeneviertel Vorderer Westen!

Dackelspaziergang im Bergpark Wilhelmshöhe

Mit dem „Großen Dackelspaziergang“ hält Kassel für Mensch und Tier ein echtes Kulturhighlight bereit: Sie können sich auf die Spuren von „Erdmann“ begeben, dem Lieblingsdackel von Kaiser Wilhelm II., dem im Bergpark eine Gedenkstätte gewidmet ist.

14. September 2024, Bergpark Wilhelmshöhe

TOP-EVENT: BergparkLeuchten – Magische Nächte im UNESCO-Welterbe

Im Herbst verwandelt sich der Bergpark Wilhelmshöhe in eine zauberhaft illuminierte Traumlandschaft mit Lichtkunstinstallationen und Videoprojektionen, einem stimmungsvollen Rahmenprogramm und den Beleuchteten Wasserspielen.

3. bis 6. Oktober 2024, Bergpark Wilhelmshöhe



WINTER IN KASSEL

Märchenhafte Romantik und atemberaubende Artistik, himmlische Klänge und große Gefühle: All das liegt im winterlichen Kassel nah beieinander. Tauchen Sie auf dem Kasseler Märchenweihnachtsmarkt in eine stimmungsvolle Winterwunderwelt ein. In der Martinskirche können Sie einer der modernsten Kirchenorgeln der Welt lauschen – und im Staatstheater Kassel mitreißende Inszenierungen voller Emotionen erleben.

Sonderausstellung „Was bleibt?“

Diese ungewöhnliche Ausstellung präsentiert Alltagsgegenstände längst vergangener Epochen, die auf berührende Weise Geschichte(n) von früher erzählen.

22. November 2024 bis 2. März 2025, Schloss Wilhelmshöhe

TOP-EVENT: Kasseler Märchenweihnachtsmarkt

Der Märchenweihnachtsmarkt verzaubert jedes Jahr und ist untrennbar mit den Erzählungen der Brüder Grimm verknüpft. 2024 steht das Märchen „Sterntaler“ im Mittelpunkt des Markttreibens.

25. November bis 30. Dezember 2024, Innenstadt

www.wowkassel.de