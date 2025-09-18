Wenn die Sonne untergeht und die Konturen der Welt weicher werden, beginnt der Garten der Schatten zu erwachen. Mit der Ausstellung „Schattenfänger“ verwandelt das KinderKunstLabor St. Pölten seine Räume in eine geheimnisvolle Zwischenwelt, in der Licht, Bewegung, Klang und Geruch eine poetische Allianz eingehen.

Die Künstlerinnen und Künstler Robert Gabris, Iva Ivanova, Natalia Dominguez Rangel und Theodor Moise erschaffen mit Zeichnungen, filigranen Reliefs und einem faszinierenden Spiel aus Projektionen und Mobiles eine Atmosphäre, die an die nächtliche Lebendigkeit eines Gartens erinnert. Schatten erscheinen nicht als bloße Begleiter, sondern als eigenständige Akteure: Sie dehnen sich, überlagern sich, verschwinden und tauchen in neuer Gestalt wieder auf.

Im Zentrum der Ausstellung steht eine 17 Meter lange Filminstallation, die durch transparente Objekte und Schattenspiele permanent in Bewegung gehalten wird. Ergänzt wird dieses visuelle Spektakel durch 27 Zeichnungen und 14 großformatige Mobiles, die sich sanft im Raum bewegen und den Lebewesen des Gartens nachempfunden sind. Natalia Dominguez Rangel steuert eine fein nuancierte Klanginstallation bei, die das Gefühl eines nächtlichen Gartens akustisch intensiviert.„Mit Schattenfänger ist eine immersive Welt entstanden, in die Kinder und Erwachsene vollends eintauchen können“, beschreibt die künstlerische Leiterin Mona Jas. Die Ausstellung ist nicht als stilles Erleben gedacht, sondern als ko-kreativer Raum, in dem Besucherinnen und Besucher aktiv mitgestalten. Taschenlampen laden dazu ein, eigene Schattenspiele zu inszenieren, und eine weiße Wand mit Kreide eröffnet Platz für spontane Zeichnungen.

Damit wird der Ausstellungsbesuch zum Experimentierfeld: Die Gäste sind Mitwirkende, nicht bloß Beobachter. Workshops des Kunstvermittlungsteams unter Leitung von Eva Leutgeb greifen die Themenfelder Licht und Schatten, Insekten, Tiere und gemeinsamer Lebensraum auf. Kinder und Erwachsene können zeichnen, projizieren, mit Spiegelbildern spielen oder eigene mobile Schattenlandschaften erschaffen.

Schattenfänger macht erlebbar, dass das Flüchtige und Unfassbare selbst zur Quelle von Inspiration, Spiel und Erkenntnis wird – und dass Kunst gerade dort beginnt, wo man mit dem Unerwarteten rechnet.

19. September 2025 bis 8. Februar 2026

www.kinderkunstlabor.at