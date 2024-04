Mit dem KinderKunstLabor eröffnet in St. Pölten im Juni 2024 ein neues Haus für zeitgenössische Kunst. Das Gebäude wurde von den Architekten Schenker Salvi Weber entworfen. Es ist ein Ort der Begegnung zwischen Kindern, zeitgenössischer Kunst, Künstlerinnen und Künstlern.

Das KinderKunstLabor bietet in zweimal jährlich wechselnden Ausstellungen neue Erfahrungen mit und durch zeitgenössische Kunst. Die Ausstellungen werden in einem diskursiven Prozess zwischen den Kindern, den Künstlerinnen und Künstlern, der künstlerischen Leiterin Mona Jas und dem Team des KinderKunstLabor entwickelt. Dabei werden Kinder in und außerhalb der Schulen und Kindergärten angesprochen, Kinder mit ihren Familien, Teenager, auch Erwachsene, egal, ob sie viel oder sehr wenig über Kunst wissen. Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf der Begegnung von Kindern unter sechs Jahren mit zeitgenössischer Kunst.



Hauseröffnung Räume für Träume:

• Soft Opening für die Kinder der Kinderbeiratsklassen und der Kunstideenwerkstatt

27. Juni 2024

• Hauseröffnung für geladene Gäste

28. Juni 2024

• Tage der offenen Tür mit speziellem Eröffnungsprogramm Im Rahmen der feierlichen Hauseröffnung gibt es Einblicke in den Neubau, die dauerhaften Kunstinstallationen im Altoonapark, die installativ gestalteten Spielbereiche im Innenraum sowie ins hauseigene Café.

29. und 30. Juni 2024

Eröffnungswochenende Rivane Neuenschwander

Im Spätsommer eröffnet die erste Ausstellung im Haus mit der brasilianischen Künstlerin Rivane Neuenschwander und einem speziellen Eröffnungsprogramm.

13. bis 15. September 2024

Fachsymposium

Zum Ende des Jahres findet im Haus das erste Fachsymposium zum Thema Können Institutionen (laufen) lernen? statt.

21. und 22. November 2024

www.kinderkunstlabor.at