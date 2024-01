Träumst du davon, einmal in Gewänder und Rollen der Kinder von anno dazumal zu schlüpfen und in vergangene Zeiten einzutauchen? Im Kindermuseum Schloss Schönbrunn in Wien gibt es viel Interessantes über das Alltagsleben der Kaiserfamilie zu entdecken: Wie kleidete man sich? Wie wurde der kaiserliche Tisch gedeckt? Wie war’s um die Hygiene bestellt?

In den 12 Räumen im Erdgeschoss des Schlosses dreht sich alles um das Leben im 18. Jahrhundert, also der Zeit Maria Theresias. Themen wie Hygiene und Frisuren, Mode, Dienerschaft, Spielzeug, Unterricht oder Essen und Tafeln sind in den Räumen bei Mitmachstationen attraktiv aufbereitet.

Während der ÖFFNUNGSZEITEN kannst du das Museum jederzeit auf eigene Faust erkunden. Anhand eines Bildrades erfährst du Unterschiede zwischen Kaiserkindern und Kindern aus dem Volk.

Du kannst mit den Spielsachen von anno dazumal spielen, die Fächersprache – eine tolle Geheimsprache – erlernen oder die „kaiserliche Tafel“ decken! Für alle BesucherInnen des Kindermuseums steht natürlich unsere große Kostüm- und Verkleidungsecke zur Verfügung und jedermann kann sich als Prinz oder Prinzessin verkleiden.

Hallo, darf ich mich vorstellen?: Ich bin Poldi, der gute Geist von Schönbrunn!

Eigentlich gib’ts mich ja schon ewig hier im Schloss, na ja – so lange es das Schloss Schönbrunn eben gibt.

Und das ist schon einige Jahre her! Seither habe ich schon so manches hier erlebt, das könnt ihr mir glauben!

Weil mich ja streng genommen niemand sehen kann, habe ich schon durch so manche Ritze geblickt und mich in diversen Ecken versteckt und dabei so einiges Interessantes erfahren.

Also von Maria Theresia könnte ich euch Geschichten erzählen …

oder von Sisi und ihrem Franzl …

… aber ich bin ja ein verschwiegener Geist, ja, ja!

Seit geraumer Zeit ist’s gar nicht mehr so lustig im Schloss:

Fast nur Erwachsene sind unterwegs und nur selten kommen Kinder vorbei, und das macht mich ganz schön traurig. Wo ich die doch sooooooo gern hab!

Deshalb freu ich mich besonders, wenn du mich möglichst oft im Kindermuseum Schloss Schönbrunn besuchen kommst. Dann ist mal wieder so richtig etwas los in diesen alten Gemäuern. Vielleicht sehen wir uns ja bei einem Besuch im Kinder- und Familienbereich Schloss Schönbrunn? Würde mich wirklich sehr, sehr freuen!

Also bis bald! Ich kann’s kaum erwarten, dich kennenzulernen!

Dein POLDI

Workshop: Lustige Faschingsbrillen basteln

Während der Wiener Semesterferien kannst du in Poldis Bastelwerkstatt deine ganz individuelle Faschingsbrille gestalten. Mit unseren knallbunten Faschingsbrillen hast du in der närrischen Zeit ein wichtiges Accessoire für alle Fälle in deiner Tasche. Sie werden aus buntem Chenilledraht geformt und können mit gestanzten Papiermotiven zusätzlich geschmückt werden.

Am Mittwoch, den 7. Februar tritt Poldi, unser Maskottchen auf. Hol dir bei ihm eine Autogrammkarte. Gerne posiert er für Fotos mit dir.

5. bis 13. Februar 2024

Themenführung: Jubel, Trubel, Heiterkeit

Es ist weithin bekannt, dass in der kaiserlichen Familie gerne gefeiert wurde.

Aber was denn eigentlich? Anlässe fanden sich immer, ob Fasching, Geburtstage oder bei kaiserlichen Hochzeiten.

Stell dir vor, Maria Antonia, die zukünftige Königin von Frankreich, heiratete den selben Mann zwei Mal! Warum? Das erfährst du bei dieser Führung.

13. Jänner bis 17. März 2024

Der Irrgarten

Suche im Irrgarten den richtigen Weg zur Aussichtsplattform, der auf den ersten Blick zwar einfach scheint, sich jedoch als ganz schön knifflig herausstellt. Hast du es zum Ziel geschafft, wartet eine über 140 Jahre alte Platane auf dich. Mit 30 Metern Höhe zählt sie zu einem besonders hohen Exemplar ihrer Art.

Das Labyrinth

Das Labyrinth in Schönbrunn wurde nach historischen Plänen wiederhergestellt und lädt dich zu lustigen Wasserspielen und Hüpfaufgaben ein. Versäume nicht das Riesenkaleidoskop, beidem du dich nach allen Seiten „verzerrt“ sehen kannst. Eine Kletterstange und ein Mathematikrätsel (Zahlen auf den Steinplatten verraten die Anzahl der Schritte, die gegangen werden dürfen) laden zum weiteren Spielespaß ein.

Der Labyrinthikon Spielplatz

Ein großes Highlight ist der Riesenvogel am Labyrinthikon Spielplatz. Erklimme den Riesenvogel und bringe seine Flügel zum Schwingen!

www.kindermuseumschoenbrunn.at