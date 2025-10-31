Ein afrikanisches Abenteuer voller Musik: In Disneys „Der König der Löwen – In Concert Live To Film“ im KKL Luzern verschmilzt Filmklassiker mit Live-Orchester zu einem unvergesslichen Erlebnis.

Wenn die ersten Töne von „Circle of Life“ erklingen und auf der Leinwand die endlose Weite der Savanne aufleuchtet, beginnt ein Abend der besonderen Art im KKL Luzern: Der Disney-Klassiker „Der König der Löwen“ wird in voller Länge gezeigt – begleitet vom live spielenden 21st Century Orchestra & Chorus unter der Leitung von Ludwig Wicki. In dieser Inszenierung verbinden sich die emotionale Kraft des Films mit der unmittelbaren Präsenz eines Orchesters und Chores, über 150 Mitwirkende sorgen für Gänsehaut-Momente.

Der preisgekrönte Soundtrack von Hans Zimmer – ergänzt durch Songs wie „Can You Feel the Love Tonight“ und „Hakuna Matata“ – entfaltet im Akustikraum des KKL eine neue Dimension. Die vertraute Geschichte vom Löwenjungen Simba und seinem Weg zur Bestimmung erzählt von Freundschaft, Mut und Verlust – und wird hier durch Klang, Raum und Bild zu einem vielschichtigen Erlebnis.

Wer diesen Abend erlebt, nimmt mehr mit als Musik und Bewegung: Er lauscht einer Geschichte, die Generationen verbindet, erlebt eine Fusion aus Cinemascope und Konzertsaal und verlässt den Saal mit dem Gefühl, durch Licht, Klang und Bild auf eine Reise gegangen zu sein.

1. März 2026

www.kkl-luzern.ch/