Walzer, Polka & pure Lebensfreude: Die Wiener Johann Strauß Konzert‑Gala im KKL Luzern entführt Sie in die glanzvolle Klangwelt Wiens – elegant , mitreißend und unvergesslich.

Die „Wiener Johann Strauß Konzert-Gala – Das Original“ ist ein musikalisches Ereignis, das seit 1996 über 1,5 Mio. Besucherinnen und Besucher in rund 19 europäischen Ländern begeisterte und nun im KKL Luzern gastiert. Im Zentrum stehen die unsterblichen Melodien der Strauß-Dynastie: Walzer, Polkas und Operettenthemen, die Lebensfreude, Eleganz und tänzerische Leichtigkeit versinnbildlichen.

Unter der Leitung des Dirigenten Matthias Georg Kendlinger verwebt das Orchester mit Spielfreude und Präzision Musik- und Tanzdarbietung zu einem fulminanten Abend. Tänzerisch begleitet von Ballettformationen und ergänzt durch solistische Einlagen, entsteht eine Inszenierung, die über Konzertformat hinausgeht – ein Galaabend voller Glanz, Energie und Sogwirkung.

Im stimmungs- und klangprächtigen Saal des KKL – wo Architektur und Akustik bereits zu einem Erlebnis werden – entfaltet jede Note ihre Wirkung. Der Abend lädt ein, sich dem Schwung hundertjähriger Wiener Tradition hinzugeben, sich mitreißen zu lassen und am Ende mit einem Lächeln und klopfendem Herzen den Saal zu verlassen. Ein Moment im Konzert, der so leichtfüßig wie unvergesslich ist.

Wenn Sie Lust auf einen Abend voller Wiener Klangzauber haben, ist diese Gala eine perfekte Wahl: festlich, charmant und musikalisch auf höchstem Niveau.

28. Januar 2026

www.kkl-luzern.ch