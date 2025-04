Umjubelte Schauspielgrößen, hochaktuelle Events und leidenschaftliche Konzerte von Rap bis Elektro-Pop: Das „Klagenfurt Festival” lockt 2025 wieder mit einem tollen Programm in die pulsierende Stadt am Wörthersee.

Hochkarätige Events mit internationaler Resonanz und brisanter Aktualität: Das Klagenfurt Festival offeriert mitten in der malerischen Renaissance-Altstadt wieder herausragende Musik-Acts, innovative Tanzperformances und spannendes Theater am Puls der Zeit. Schon die Eröffnung des diesjährigen Festivals (Intendant: Bernd Liepold-Mosser) weist den Weg für das nachfolgende Programm: Sie wird vor dem Klagenfurter Rathaus von Robert Stadlober umrahmt, der sich auf mitreißende Weise den Gedichten und Texten von Kurt Tucholsky widmet. Der renommierte Schauspieler und Musiker ist einer von vielen Stars, die 2025 mit dem Festival in die ebenso geschichtsträchtige wie zukunftsorientierte Stadt am Wörthersee locken werden.

Umjubelte Schauspielgrößen und fulminante Bühnenevents

Mit Lars Eidinger ist etwa einer der wichtigsten deutschsprachigen Schauspieler in Klagenfurt zu erleben: Der vielschichtige Bühnen- und Filmstar interpretiert gemeinsam mit dem kongenialen Schlagzeuger George Kranz Liebesgedichte von Thomas Brasch und wechselt danach hinter das Mischpult, um als DJ in einer ausschweifenden Nacht der tanzbaren Musik nachzuspüren. Burgtheater-Star Bibiana Beglau wiederum wird in einer packenden Literaturperformance in Allen Ginsbergs „Howl” eintauchen – in jenes legendäre Langgedicht also, in dem der Dichter der Beat Generation den amerikanischen (Alp-)Traum beschrieb, der bis heute die westliche Gesellschaft prägt. Im Klagenfurter Dom zeigt der radikal mutige Ben Becker seine erschütternde Literaturperformance „Todesduell”, die auf auf John Donnes berühmter, im Jahr 1631 gehaltener Predigt basiert. Ausnahmeschauspieler Philipp Hochmair beschäftigt sich im Burghof mit Adalbert Stifters Erzählung „Der Hagestolz” und wird dabei von den progressiven Beats der „Elektrohand Gottes” begleitet. Und im Stadttheater widmet sich Nicholas Ofczarek mit der Musicbanda Franui Thomas Bernhards Roman „Holzfällen” (der bekanntlich bei seinem Erscheinen einen Skandal auslöste).

Auch geopolitische Themen werden in Klagenfurt auf kühne Weise aufgegriffen: So reagieren die fulminanten britischen „Tiger Lillies” auf die aktuellen Kriege mit ihrer Bearbeitung von Karl Kraus’ monumentalem Werk „Die letzten Tage der Menschheit”, und die furchtlosen Künstlerinnen von „Pussy Riot” zeigen eine neu überarbeitete Fassung ihrer rebellischen Bühnenshow „Riot Days”, die als kraftvoller Protest gegen den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine weltweit für Furore sorgt.

Ebenfalls am Programm des Festivals stehen überdies zwei herausragende Tanzevents: Das großartige Faso Danse Théâtre mit seinem Gründer, dem international renommierten, aus Burkina Faso stammenden Choreografen Serge Aimé Coulibaly, zeigt – als Österreich-Premiere! – die drei besten afrikanischen Solochoreografien des Jahres 2024. In einer außergewöhnlichen Performance erforscht zudem das in Rumänien ansässige internationale Tanzkollektiv Tangaj Collective den menschlichen Körper und seine Bewegungen in Bezug auf die Welt der Bakterien.

Deutschlands schillernder Pop-Literat Benjamin von Stuckrad-Barre wiederum ist mit einer Lesung aus seinem Aufsehen erregenden Bestseller „Noch wach?” zu erleben. Erfreulich prominent vertreten sind in Klagenfurt auch bissige Ironie und intelligenter Humor aus der heimischen Alpenrepublik. So präsentiert das schräge Online-Satiremagazin „Die Tagespresse” einen witzigen Streifzug durch die „Geschichte der Österreichheit” und die „Willkommen Österreich”-Lieblinge Christoph Grissemann und Robert Stachel sind als Kabarettduo mit der schrägen Therapie-Satire „Rouladen” zu erleben.

Schwelgerischer Sound und elektrisierende Vibes

Für Hochstimmung im Publikum sorgt auch der exzeptionelle Konzertkalender des Festivals. So stehen etwa wegweisende Acts wie jene des extravaganten „Bonaparte” mit „The Quiet” am Programm. Auch die österreichische Singer-Songwriterin Clara Luzia ist mit einer dezibelsensibleren Variante ihres mehrfach preisgekrönten Schaffens zu erleben und präsentiert mit „The Quiet Version” ein neues, spannendes Projekt. Ebenfalls auf der Burghof-Bühne zu Gast ist die wundervolle Anja Plaschg aka „Soap & Skin”: Die gefeierte Künstlerin hat ihr neues Album „Torso” mit im Gepäck! Dass CocoRosie in Klagenfurt mit einem ihrer genialen Konzerte zu erleben sind, darf überhaupt als Sensation gewertet werden, zählen die beiden eigenwilligen US-amerikanischen Schwestern doch seit vielen Jahren zu den herausragenden Protagonistinnen des internationalen Art-Pop-Geschehens. Und auch der Abend mit der für ihren dunklen, unverblümten Soul gefeierten Sängerin Sharon Kovacs muss besonders herausgehoben werden, ebenso wie die wunderbare Indie-Folkband Black Sea Dahu, die gemeinsam mit dem Streichquartett Amour sur Mars in der neogotischen Klagenfurter Johanneskirche ein poetisch-expressives Konzert bestreiten werden.

Weiters zu erleben in Klagenfurt ist zudem der überragende deutsche Elektropop-Musiker und Schriftsteller PeterLicht (mit einer Lesung und und einem Konzert), ebenso wie die klanggewaltigen Grandbrothers, die Pianomusik in vitalen Elektro-Pop verwandeln und damit weltweit, von der Hamburger Elbphilharmonie über den Amsterdamer Councertgebouw bis zur Royal Festival Hall in London, gastieren.

Die weiteren Acts ermöglichen aufregende Begegnungen mit aktuell hoch angesagten Protagonisten der österreichischen Musikszene: Mit Buntspecht wird in einem Konzert zauberhaft schwelgerischer Indie-Kammerpop-Sound zu erleben sein und mit dem ebenso magnetischen wie reflektierten Wiener Rapper Bibiza ein vielfach für den Amadeus Award nominierter Shootingstar der Donaumetropole. Außerdem am Programm steht zudem ein Konzert mit dem Wiener Trio Sharktank – dessen bunter, eigenständiger Sound Indie-Pop und Hip-Hop so unangestrengt verschmilzt – und der Band Endless Wellness mit ihren dada-poetischen Texten. Und natürlich müssen auch die „Walking concerts” erwähnt werden: Hier trifft man auf den unvergleichlichen Austrofred und auf Marina & The Kats mit ihrem beschwingten Neo-Swing – gut möglich, dass dabei in den pittoresken Klagenfurter Gassen und auf den Plätzen auch getanzt wird!

Ein ganz besonderes Highlight bildet schließlich den Abschluss des Klagenfurt Festivals 2025: Am 13. Juni nämlich wird die iTONale© stattfinden – das innovative Festival für Sound & Poetry ist im Musilhaus zu erleben, der Eintritt ist frei!

23. Mai bis 13. Juni 2025

www.klagenfurtfestival.com