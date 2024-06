Seit der Premiere im Jahre 2011 erfreuten sich knapp 95.000 Besucher an den wundervollen Veranstaltungen in dieser einzigartigen Location vor dem Linzer Mariendom! Mitten in der Stadt Linz gelegen, zu Füßen der größten Kirche Österreichs, finden hier jedes Jahr unvergessliche Konzertabende im ganz besonderen Ambiente statt.

Sie ist die wohl größte und bekannteste Sopranistin der Gegenwart. Anna Netrebko . Im Laufe ihrer glanzvollen Karriere, die 1994 begann, wurde Anna Netrebko zur regierenden Primadonna des 21. Jahrhunderts. Bei Live-Auftritten und auf zahlreichen preisgekrönten Aufnahmen demonstriert sie mit ihren Darstellungen der berühmtesten Heldinnen der Oper eine bemerkenswerte Bandbreite und künstlerische Sensibilität. Sie verzaubert ihr Publikum mit ihrem kraftvollen Timbre und einzigartiger Musikalität. Anna Netrebko steht nicht nur regelmäßig an der Spitze von Produktionen der weltweit führenden Opernhäuser, sondern tritt auch in zahlreichen Konzerten und Liederabenden auf fünf Kontinenten auf. In Linz wird sie gemeinsam mit ihrem Ehemann und Tenor Yusif Eyvazov und dem Symphonieorchester der Volksoper Wien für einen unvergesslichen Open Air Abend am Domplatz sorgen.

23. August 2024

www.klassikamdom.at