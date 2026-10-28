Wenn draußen die Winterluft über die Kärntner Berge zieht und sich der Advent in ein Meer aus Lichtern und stiller Vorfreude verwandelt, wird es im Mountain Resort Feuerberg besonders stimmungsvoll. Hoch oben auf der Gerlitzen Alpe wird Musik zum kostbaren Begleiter der Weihnachtszeit. Beim Festival „Klassik im Advent“ begegnen sich große musikalische Kunst und eine Atmosphäre, die so persönlich ist wie ein Abend im eigenen Wohnzimmer. Vom 3. bis 23. Dezember 2026 lädt das Resort bereits zur 13. Ausgabe seiner beliebten Hauskonzerte. Was diese Abende so besonders macht, ist die Nähe zwischen Künstlern und Publikum. Statt großer Konzertbühne erwartet die Gäste ein intimer Rahmen, in dem sich die Magie der Musik unmittelbar entfalten kann. Nach dem Abendessen, jeweils um 21 Uhr, gehört eine Stunde lang die Bühne den Klängen großer Komponisten, virtuosen Solisten und vielversprechenden Nachwuchstalenten.

Das Programm verbindet internationale Konzertkunst mit musikalischen Entdeckungen. Den Auftakt am 3. Dezember gestaltet das Duo „Domra Piano furios“ mit der gefeierten Domra-Virtuosin Natalia Anchutina und dem Pianisten Lothar Freud. Mit ihrem außergewöhnlichen Saiteninstrument verleiht Anchutina bekannten klassischen Werken eine faszinierende neue Klangfarbe.

Auch Mitglieder der Wiener Philharmoniker sowie der Wiener Staats- und Volksoper prägen das Festival. Kammermusik, virtuose Soli und die Begegnung unterschiedlicher musikalischer Persönlichkeiten machen die Konzertreihe zu einem abwechslungsreichen Erlebnis. Mit dabei sind unter anderem der Flötist Walter Auer, der Cellist Martin Rummel und der Pianist Lorenzo Cossi.

Der junge deutsche Tenor Jakob Gerbeth gibt sein Debüt am Feuerberg mit Liedern von Robert Schumann. Kontrabassist Dominik Wagner, vielfach ausgezeichnet und international gefragt, zeigt die überraschende Ausdruckskraft seines Instruments. Bariton Thomas Tatzl wiederum entführt mit bekannten Arien aus Oper und Operette sowie ausgewählten Liedern in die große Welt der menschlichen Stimme. Am Klavier begleitet ihn der Pianist und Dirigent Univ.-Prof. Manfred Schiebel, der das Festival als Mentor unterstützt und eine eigene Konzertwoche gestaltet. Mit dem Duo Delirium und Werken von Bach, Tschaikowski, Rachmaninow, Milhaud und Saint-Saëns erhält das Programm weitere internationale Facetten.

Zum Abschluss schlägt das Festival eine Brücke zwischen klassischer Konzertkunst und regionalem Brauchtum. Die Kärntner Stubensinger gestalten gemeinsam mit dem Familiengesang Berger einen Abend mit traditionellen Kärntnerliedern, alpenländischen Weihnachtsweisen und besinnlichen Texten. Es ist jene Musik, die von Heimat, Gemeinschaft und der stillen Sehnsucht nach Weihnachten erzählt.

Doch „Klassik im Advent“ ist mehr als ein kultureller Höhepunkt in der Vorweihnachtszeit. Die Konzerte verbinden Genuss mit sozialem Engagement: Freiwillige Spenden kommen der Aktion „Kärntner in Not“ zugute.

So wird der Feuerberg im Dezember zu einem Ort, an dem Musik Menschen zusammenführt, Tradition lebendig bleibt und kleine Momente große Bedeutung gewinnen. Vielleicht liegt gerade darin der besondere Zauber dieser Abende: eine Stunde innehalten, zuhören und sich daran erinnern, dass die schönsten Geschenke oft jene sind, die wir gemeinsam erleben.

3. bis 23. Dezember 2026

www.feuerberg.at/de/klassik-im-advent/