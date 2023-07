Am 8. Oktober 2023 verabschiedet sich die Konzertmeisterin Kathrin Rabus von ihrem Publikum mit Musik von Beethoven und Tschaikowsky.

34 Jahre lang war Kathrin Rabus 1. Konzertmeisterin der NDR Radiophilharmonie – da kann man mit Fug und Recht von einer Ära sprechen. Als die gebürtige Südbadenerin 1988 nach Hannover wechselte, stand die Mauer noch, der Kanzler hieß Helmut Kohl. Und: Sie war tatsächlich die erste Frau an der Spitze eines deutschen Rundfunksinfonieorchesters! Seither hat sich Kathrin Rabus auf ganz unterschiedlichen Gebieten betätigt: als Gründerin und Mitglied des Kandinsky Streichtrios sowie des Arte Ensembles, Uraufführungssolistin in Werken von Sofia Gubaidulina und Daniel Schnyder oder im Zusammenspiel mit Künstlern wie Gidon Kremer und András Schiff.

Über ihre Anfänge bei der NDR Radiophilharmonie sagt sie im Rückblick: „Ich habe mich immer sehr willkommen gefühlt.” Und zum Willkommen gehört der Abschied. So verabschiedet sich die beim Publikum wie bei ihren Musikerkolleg*innen gleichermaßen beliebte und geschätzte Konzertmeisterin nun. Ein gutes Jahr nach ihrem Ausscheiden aus dem Orchester. Und das mit einem besonderen Farewell-Konzert – selbstverständlich auch im Zusammenspiel mit Musikern der NDR Radiophilharmonie.

