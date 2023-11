„There is a crack in everything, thats how the light gets in.“ (Leonard Cohen)

Auf unterhaltsame Art und Weise setzen sich Dating Erfahrungen auf der social media-Plattform Tinder mit „FuckUp“-Erfahrungen des Scheiterns zu einem sehr zeitgemäßen Blick auf das Leben zusammen.

Jeder Misserfolg ist der Beginn eines Erfolges – das ist der Grundgedanke der sogenannten „FuckUp Nights“: Scheitern als Möglichkeit, als Chance, auch, und gerade in privater Hinsicht. Die Salzburger Schauspielerin und Musikerin Bina Blumencron erzählt in einem Monolog von Benjamin Blaikner von Misserfolgen und daraus gewonnenen Erkenntnissen.

Mit Hilfe von Live Musik und ihrem vielseitigen darstellerischen Können wird sie vergangene Erlebnisse in die Gegenwart holen, um diese so noch unmittelbarer zu schildern.

Premiere 22. November 2023

weitere Aufführungen: 23. November 2023, 17. und 18. Januar sowie am 8. und 9. Februar 2024

www.kleinestheater.at