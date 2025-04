Das Kloster Maulbronn ist ein ganz besonderer Bildungsort. Mit der Reformation wurde die 1147 gegründete Zisterzienserabtei zu einer Klosterschule umgewandelt, die seit 1556 bis heute besteht. Zu den berühmtesten Schülern in Maulbronn gehörten der Astronom und Theologe Johannes Kepler, Friedrich Hölderlin und Hermann Hesse. Seit 1968 veranstaltet das Evangelische Seminar mit den Klosterkonzerten ein jährlich stattfindendes Musikfestival, dessen Spielstätte seit über 30 Jahren auch UNESCO-Weltkulturerbe ist.

Gleich im Eröffnungskonzert wird die pädagogische Tradition des Klosters erlebbar, denn mit dem Chor des Evangelischen Seminars stehen die aktuellen Schülerinnen und Schüler des Internats auf der Bühne. Gemeinsam mit dem Karlsruher Barockorchester und renommierten Solistinnen und Solisten führen sie am 24. und 25. Mai Händels Alexander’s Feast auf – ein Oratorium über die Macht der Musik. Mit weiteren Veranstaltungen legen die Klosterkonzerte in dieser Saison einen besonderen Fokus auf Programme für junge und mit jungen Menschen: etwa das Wandelkonzert mit Preisträgerinnen und Preisträgern des Bundeswettbewerbs „Jugend musiziert“ aus Baden-Württemberg am 5. Juli oder die Schulkonzerte mit dem Ensemble Die Schurken am 11. Juli.

Zu den unumstößlichen Säulen der Klosterkonzerte gehören die Konzerte des Maulbronner Kammerchors. Dieses Mal ist der ebenfalls aus ehemaligen Schülern des Seminars hervorgegangene Chor der Klosterkonzerte mit einem A-cappella-Konzert am 6. Juli zu erleben. Mit Der moderne Mendelssohn führt das Ensemble seinen Zyklus fort, in dem am 27. und 28. September Felix Mendelssohns 98. Psalm, Lauda Sion und sein Christus-Fragment einem Da-Vinci-Requiem der Britin Cecilia McDowall gegenüberstehen.

Bei den Orgelkonzerten an der Grenzing-Orgel wird in diesem Jahr unter anderem der bereits mehrfach preisgekrönte 20-jährige Organist Julian Emanuel Becker zu erleben sein. Der Pianist und Permanent Artist-in-Residence Bernd Glemser lädt vom 5. bis 13. September wieder renommierte Partner zur Kammermusikwoche auf das Podium des Laienrefektoriums ein.

Ein absoluter Höhepunkt im Programm des Festivals sind die beliebten Open-Air-Konzerte, zu denen unter anderem am 13. Juli Canadian Brass ihre Aufwartung im dann zur spanischen Arena verwandelten Kreuzganggarten machen.

Weitere Highlights bieten ein musikalisch-literarischer Abend mit dem Schauspieler Matthias Brandt und dem Pianisten Jens Thomas am 30. Mai, aufregende Kammermusik mit dem Isidore Quartet am 1. Juni oder mit dem Klarinettisten Sebastian Manz & Friends am 20. Juni, ein extravaganter Liederabend mit Neuinterpretationen von Werken Franz Schuberts mit The Erlkings am 22. Juni oder auch die Vokalkonzerte mit dem slowenischen Ingenium Ensemble am 29. Juni sowie mit den Latvian Voices im Kreuzganggarten am 18. Juli.

24. Mai bis 28. September 2025

www.klosterkonzerte.de