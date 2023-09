Sein Spiel ist voller Gefühl und gleichzeitig intellektuell fordernd – so wie Alexander Melnikov selbst. Die Kölner Philharmonie darf diesen außergewöhnlichen Künstler in der Spielzeit 2023/2024 als Porträtkünstler mit fünf Konzerten , in denen er das ganze Spektrum seines Könnens zeigt, begrüßen. Egal ob Klavierabend mit Solopiano, Solist im Klavierkonzert mit Orchesterbegleitung oder Kammermusik mit seinen musikalischen Freunden – Alexander Melnikov ist stets eine Bereicherung für alle Musikfreunde.

Robert Schumann bezeichnete seinen Freund Felix Mendelssohn Bartholdy einmal als „Mozart des Jahrhunderts”. Speziell dessen 2. Klavierkonzert bewunderte Schumann als „reife, süße Frucht”. Alexander Melnikov spielt am 10. Januar 2024 dieses verlockend klangduftende Klavierkonzert.

Das Mahler Chamber Orchestra präsentiert außerdem an diesem Konzertabend mit seinem russischen Gastdirigenten Maxim Emelyanychev zwei äußerst rhythmusbetonte Orchesterwerke. In Mozarts Oper „Idomeneo” finden sich zahlreiche Tanznummern, die zu einer eigenständigen Ballettmusik zusammengestellt wurden. Und Beethovens 7. Sinfonie, die 1813 bei ihrer Uraufführung überschwänglich gefeiert wurde, bezeichnete Richard Wagner einmal wegen ihrer Impulsivität als „Apotheose des Tanzes“.

10. Januar 2024

www.koelner-philharmonie.de