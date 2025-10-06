Ein musikalischer Neujahrsgruß mit mediterranem Flair: „Panflöten-Panorama“ entführt in eine Klangwelt zwischen Lagunen, Winterlandschaften und eleganten Melodien.

Das 5. Symphoniekonzert im König Albert Theater Bad Elster präsentiert mit „Panflöten-Panorama“ ein spritziges Neujahrskonzert voller Stimmung und Vielfalt. Zwischen den Lagunen Venedigs und den Weiten nordischer Landschaften erklingt ein Klangpanorama mit Werken von Johann Strauß, Vivaldi, Grieg und Ennio Morricone – und mit der Panflöte als prägendem Klangmittel mitten im Orchester.

Im Mittelpunkt steht Andreea Chira aus Wien als Panflötistin, begleitet vom Chursächsischen Salonorchester unter der Leitung von Denis Kriger. Ergänzt wird das Programm durch bekannte Stücke wie den „Lagunen-Walzer“, „Die Tauben von San Marco“ sowie Filmklassiker wie „Gabriel’s Oboe“. Als Conférencier führt Georg Stahl durchs Programm. Dieses Konzert verbindet Virtuosität und Leichtigkeit, vereint klassische Eleganz mit klanglicher Originalität und verspricht einen festlichen Start ins neue Jahr – mit Melodien, die noch lange nachklingen.

1. und 2. Januar 2026

koenig-albert-theater.de