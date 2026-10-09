Zwischen Geschichte, Inselzauber und genussvollen Momenten am Bodensee. Wenn die Sonne den Bodensee in goldenes Licht taucht, die Altstadt im warmen Herbstglanz erstrahlt und die Natur ihre ganze Farbenpracht entfaltet, beginnt in Konstanz eine besonders reizvolle Jahreszeit. Die größte Stadt am Bodensee lädt dazu ein, Kultur und Geschichte neu zu entdecken, auf dem Wasser unterwegs zu sein und die kulinarischen Schätze der Region zu genießen. Im Themenjahr „Paradies Konstanz“ verbinden sich eindrucksvolle Naturerlebnisse, historische Entdeckungen und entspannte Genussmomente zu einer Auszeit, die lange in Erinnerung bleibt. Fünf Perspektiven zeigen, warum sich ein Herbstbesuch jetzt besonders lohnt.

Grosse Geschichte hautnah erleben

Ein faszinierendes Fenster in die Vergangenheit öffnet das neu eröffnete Panorama Konstanz von Yadegar Asisi. Auf 3.200 Quadratmetern Bildfläche lässt das monumentale 360-Grad-Kunstwerk das mittelalterliche Konstanz zur Zeit des berühmten Konzils von 1414 bis 1418 lebendig werden. Die begleitende Ausstellung vertieft die historischen Zusammenhänge und macht die Epoche auf eindrucksvolle Weise begreifbar. Anschließend führt der Weg durch die malerischen Gassen der Altstadt zu bedeutenden Originalschauplätzen, zum Konzilgebäude und ins Rosgartenmuseum. Hier begegnen sich bewegte Stadtgeschichte und lebendige Gegenwart.



Den Bodensee aus neuen Perspektiven entdecken

In Konstanz ist bereits der Weg ein Erlebnis. Der Wasserbus gleitet über den Seerhein und verbindet das Bodenseeforum in rund 13 Minuten mit dem Hafen. Auf dem See locken die Bodensee-Schiffsbetriebe mit saisonalen Genussfahrten, bei denen regionale Spezialitäten wie Zwiebelkuchen und Suser den Herbst auch kulinarisch erlebbar machen. Wer die Aussicht lieber aus luftiger Höhe genießt, steigt ins Riesenrad am Hafen: Der Blick schweift über die historische Altstadt, die Imperia und den glitzernden See bis zu den Alpen. Und wenn das Wetter einmal nicht mitspielt, verspricht das SEA LIFE Konstanz faszinierende Begegnungen mit der Unterwasserwelt.

Goldene Naturmomente geniessen

Auf der Blumeninsel Mainau zeigt sich der Herbst von seiner farbenprächtigsten Seite. Leuchtende Dahlien, stimmungsvolle Gartenlandschaften und Spazierwege zwischen Schloss und See machen jeden Besuch zu einem besonderen Erlebnis. Ebenso eindrucksvoll präsentiert sich die wieder zugängliche Marienschlucht. Spektakuläre Felswände, ein idyllischer Bachlauf, ein neuer Panoramasteg und fünf Aussichtsplattformen eröffnen außergewöhnliche Einblicke in die wilde Schönheit der Landschaft. Familien erkunden den Junior-Pfad mit „Falko“, dem Wanderfalken. Auch der SeeGang, der Lorettowald und die Uferwege laden dazu ein, den goldenen Herbst Schritt für Schritt zu entdecken.

Kultur, Shopping und Kulinarik mit allen Sinnen erleben

Der Herbst ist in Konstanz auch eine Einladung zum Genießen. Bodenseefisch, Wildgerichte, Pilze, Kürbis und heimisches Obst prägen die saisonale Küche. Dazu schmecken neuer Wein, Most und herzhafter Zwiebelkuchen besonders gut. In gemütlichen Cafés, traditionsreichen Weinstuben und Restaurants am Wasser lässt sich die regionale Genusskultur wunderbar entdecken. Die Geschäfte der Altstadt laden zum entspannten Bummeln ein; das Angebot „Shopping mit dem Lieblingsmenschen“ verbindet Einkaufserlebnisse mit Übernachtung, Wellness und Kulinarik.

Auch Kulturfreunde kommen auf ihre Kosten: Das Rosgartenmuseum widmet sich der Künstlerfamilie Mosbrugger, während das Archäologische Landesmuseum mit „Rom lebt! Ein Mitmachabenteuer“ Geschichte zum Erlebnis macht. Der 13. Konstanzer Orgelherbst setzt dazu klangvolle musikalische Akzente.

Bleiben, durchatmen und das Paradies verlängern

Warum nach einem erlebnisreichen Tag schon wieder abreisen? Die Naturcampingplätze in Litzelstetten-Mainau und Klausenhorn bieten naturnahe Rückzugsorte direkt am Bodensee und sind ideale Ausgangspunkte für Radtouren, Wanderungen und Ausflüge. Allerdings endet die Campingsaison am 15. Oktober – wer die letzten goldenen Herbsttage am Wasser verbringen möchte, sollte seinen Lieblingsplatz rechtzeitig sichern.

Dass Konstanz nicht nur seine Geschichte bewahrt, sondern auch die Zukunft gestaltet, unterstreicht der erste Platz unter den großen Mittelstädten im Haselhorst Smart-City-Ranking 2026. So vereint das Konstanzer HerbstParadies Tradition und Innovation, Kultur und Natur, urbanes Leben und wohltuende Ruhe. Eine Stadt, die dazu einlädt, den Alltag hinter sich zu lassen und den Bodensee von seiner goldenen Seite kennenzulernen.

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