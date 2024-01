Die gemütliche Jahreszeit mit dem Lieblingsmenschen verbringen, sich in Konstanz am Bodensee gemeinsam eine Auszeit vom Alltag gönnen und an anregenden SinnesImpulsen erfreuen: Die exklusive Aktion „Shopping mit dem Lieblingsmenschen“ lädt dazu ein, eine Übernachtung und Frühstück zu genießen, Rabatte in Geschäften zu erhalten, sich bei Beauty-Angeboten verwöhnen zu lassen und bei einer kostenlosen Stadtführung mehr über Konstanz zu erfahren.

Shopping mit dem Lieblingsmenschen

Entspannt shoppen, sich von Modeprofis beraten lassen und bei Beauty-Anwendungen erholen: Mit der Hotelaktion „Shopping mit dem Lieblingsmenschen“ entspannen Besucher:innen noch bis zum 31. März mit ihrer Lieblingsperson in Konstanz, der StadtSchönheit am Bodensee. Von Frühstück und Begrüßungsgeschenk über Rabatte bei Geschäften und Beauty-Behandlungen bis hin zu Kaffeepausen in den charmanten Straßencafés und kostenlosen Stadtführungen zu den Konstanzer Sehenswürdigkeiten lädt die Aktion zu einer genussvollen Pause vom Alltag und besonderen SinnesImpulsen ein. Zudem kann der ÖPNV kostenlos genutzt werden, um bequem beispielsweise zum Bismarckturm mit grandioser Aussicht oder der Blumeninsel Mainau zu gelangen. Drei hochwertige und einzigartige Unterkünfte sind mit dem Romantikhotel Barbarossa mit historischem Charme, das außerdem seinen 150. Geburtstag feiert, dem 5-Sterne-Hotel Riva und dem Hotel Viva Sky mit Dachterrasse mit Top-Aussicht Teil des Angebots. Einfach anmelden, den Lieblingsmenschen schnappen, nach Konstanz reisen, die gemeinsame Auszeit vom Alltag in vollen Zügen genießen und einzigartige Erinnerungen schaffen.

Geschenk-Tipp: „Shopping mit dem Lieblingsmenschen“ ist das ideale Geschenk zum Valentinstag, um dem Lieblingsmenschen eine Freude zu bereiten und gemeinsam eine bezaubernde Zeit zu verbringen.

www.konstanz-info.com/shopping-mit-dem-lieblingsmenschen