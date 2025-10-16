Sonntagsspaziergang trifft Musikalitätsgenuss: 3. Klassik am Nachmittag lädt zu feiner Kammermusik in der eindrucksvollen Ulrichskirche ein – persönlich, nah und voller Entdeckungen.

Die Konzertreihe Klassik am Nachmittag der Staatskapelle Halle bietet an Sonntagnachmittagen ein musikalisches Kleinod: intimate Kammermusik in hochwertiger Besetzung, bei der Nähe und Klangqualität im Vordergrund stehen.

In dieser Saison stehen Soloprogramme mit Matthias Fiedler (Cello) und Auftritte der renommierten Pianisten Matthias Kirschnereit und Joseph Moog auf dem Programm. Die Musiker der Staatskapelle interpretieren Werke aus Klassik und Romantik sowie ausgesuchte Kostbarkeiten – stets mit dem Anspruch, Klangräume zu öffnen und musikalische Details hörbar zu machen.

Der Veranstaltungsort fügt dem Erlebnis eine besondere Aura hinzu: In der Ulrichskirche erklingen die Stücke in akustisch sensibler Architektur, die Intimität und musikalische Transparenz gleichermaßen erlaubt. Neben Auswahlwerken wie Webers Ouvertüre zu Der Beherrscher der Geister, Bruchs Violinkonzert Nr. 1 und Beethovens Pastorale erwartet das Publikum einen Abend, bei dem feinste Gesten und Klangfarben im Zentrum stehen – ein Konzert für Kenner, Genießer und alle, die Musik in ihrer sanften Kraft erleben wollen.

18. Januar 2026

www.buehnen-halle.de