Joshua Bell zählt zu den international bedeutendsten Geigern seiner Generation. Gemeinsam mit der Academy of St Martin in the Fields präsentiert er im Großen Saal des Konzerthauses Berlin zwei Meisterwerke der Romantik: Max Bruchs erstes Violinkonzert und Johannes Brahms’ zweite Sinfonie.

Der amerikanische Geiger Joshua Bell begeistert seit Jahrzehnten mit seiner außergewöhnlichen technischen Brillanz und seiner ausdrucksstarken musikalischen Gestaltung. Bereits als Jugendlicher begann er eine internationale Karriere, die ihn an die bedeutendsten Konzertpodien der Welt führte. Neben seiner Tätigkeit als Solist ist Bell seit 2011 Music Director der Academy of St Martin in the Fields, einem der renommiertesten Kammerorchester Großbritanniens. Das Ensemble wurde 1958 von Sir Neville Marriner gegründet und erlangte insbesondere durch seine zahlreichen Einspielungen und seinen charakteristischen, transparenten Orchesterklang internationale Bekanntheit.

Den ersten Teil des Konzertabends gestaltet Bell mit Max Bruchs Konzert für Violine und Orchester Nr. 1 in g-Moll op. 26. Das 1866 vollendete und später überarbeitete Werk gehört zu den beliebtesten Violinkonzerten des romantischen Repertoires. Bruch schuf eine Komposition, in der virtuose Anforderungen und lyrische Ausdruckskraft auf besondere Weise zusammenfinden. Bereits der leidenschaftliche Beginn eröffnet einen intensiven Dialog zwischen Soloinstrument und Orchester, während das berühmte Adagio mit seinen weitgespannten Melodien zu den innigsten Momenten der romantischen Violinliteratur zählt.

Das temperamentvolle Finale greift rhythmische Elemente auf, die an ungarische Tanzmusik erinnern, und stellt höchste Anforderungen an die technische Beweglichkeit des Solisten. Bell ist für seine Fähigkeit bekannt, solche virtuosen Passagen mit einer natürlichen musikalischen Gestaltung zu verbinden und zugleich die melodische Schönheit des Werkes in den Vordergrund zu stellen.

Nach der Pause erklingt Johannes Brahms’ Sinfonie Nr. 2 in D-Dur op. 73. Der Komponist schrieb das Werk im Sommer 1877 während eines Aufenthalts in Pörtschach am Wörthersee. Die landschaftlichen Eindrücke Kärntens spiegeln sich in der heiteren, stellenweise pastoralen Atmosphäre der Sinfonie wider. Im Gegensatz zur dramatisch geprägten ersten Sinfonie entfaltet Brahms hier eine vergleichsweise gelöste musikalische Sprache, ohne auf die für ihn charakteristische kompositorische Tiefe zu verzichten.

Besonders der lyrische Beginn und das schwungvolle Finale machen die zweite Sinfonie zu einem der beliebtesten Werke des Komponisten. Unter der Leitung von Joshua Bell zeigt die Academy of St Martin in the Fields ihre besondere Stärke im Zusammenspiel von kammermusikalischer Präzision und sinfonischer Ausdruckskraft.

9. Januar 2027

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