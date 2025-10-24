Ein Programm voller Kraft, Klang und Uraufführung: Beim 4. Philharmonischen Konzert im alten und neuen Gewand zeigt das Philharmonisches Orchester Kiel im Opernhaus Kiel, wie Musik von jungen Köpfen und großen Meistern gleichermaßen beflügelt.

Mit dem jungen Komponistentalent Yixie Shen startet das Konzert mit der Uraufführung ihres Werks Sliced. Darauf folgt das Saxophon-Quartett „Signum“ gemeinsam mit Orchester im Konzert BlueGreen von Bernd Franke — ein Brückenschlag zwischen Generationen und Klangwelten. Anschließend entführt die Ouvertüre zu Richard Wagners Der fliegende Holländer in stürmisches Meer und Schicksalsfahrt. Zum Abschluss feiert das imposante Chor- und Orchesterwerk Carl Orffs Carmina Burana mit voller Kraft – ein Klang-, Bild- und Emotionserlebnis, das den Konzertsaal in ein vibrierendes Herzstück verwandelt.

Ein Abend voller Kontraste: frisch komponierte Werke, Meisterschaft der Klassiker, Musik für Kopf und Herz. Dieses Philharmonische Konzert zeigt, wie lebendig, überraschend und mitreißend Sinfonie heute sein kann.

11. und 12. Januar 2026

