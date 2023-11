Der Nussknacker ist das letzte und erfolgreichste Werk des Komponisten Peter Tschaikowsky. Die Handlung des Balletts basiert auf der phantastischen Erzählung des deutschen Romantikers E.T.A. Hoffmann „Nussknacker und Mäusekönig“. Die Geschichte eines jungen Mädchens, das einen Nussknacker geschenkt bekommt und davon träumt, dass er sich in einen Märchenprinzen verwandelt, fasziniert Jung und Alt rund um die Welt. Für ein paar Stunden wird man aus dem Alltag in die romantische und fantasievolle Welt der Träume und Sehnsüchte entführt. Als sich am Weihnachtsabend die Gäste verabschiedet haben, geht Klara noch einmal zu ihren Geschenken. Dort schläft sie ein. Um Mitternacht werden Nussknacker und Puppen lebendig und Klara ist auf einmal mittendrin in einer Zauberwelt. Schneeflocken und tanzende Blumen begleiten das Mädchen auf der Reise ins Reich der schönen Zuckerfee. Ein zauberhaftes Weihnachtsmärchen, das bei jeder Aufführung kleine und große Ballettfans begeistert.

Die Uraufführung des Balletts „Der Nussknacker” fand im Mariinsky Theater in St. Petersburg bereits im Dezember 1892 statt! Das Ukrainian Classical Ballet wurde 2017 in Kiew gegründet. Seit dieser Zeit hatte er mehr als 500 erfolgreiche Auftritte durchgeführt. Die Truppe „Ukrainisches Klassisches Ballett“ vom künstlerischen Leiters Ivan Zhuravlov umfasst 53 professionelle Tänzer, Diplome von renommierten choreografischen Schulen in Kiew, Lemberg, Odessa, Charkiw, Dnjepr.

18. Dezember 2023

