Anlässlich des 250. Geburtstags von Caspar David Friedrich (1774 Greifswald – 1840 Dresden) präsentiert die Hamburger Kunsthalle vom 15. Dezember 2023 bis 1. April 2024 die Jubiläumsausstellung „CASPAR DAVID FRIEDRICH. Kunst für eine neue Zeit“. Sie bietet die umfangreichste Werkschau des bedeutendsten Künstlers der deutschen Romantik seit vielen Jahren. Im Mittelpunkt der Ausstellung steht die thematisch ausgerichtete Friedrich-Retrospektive mit über 50 Gemälden, darunter zahlreiche ikonische Schlüsselwerke und rund 90 Zeichnungen sowie ausgewählte Arbeiten seiner Künstlerfreunde. Hamburg Tourismus bietet ab sofort die passende Pauschale zum Ausstellungsbesuch.

Reisepaket zur Jubiläumsausstellung „Caspar David Friedrich“ ab 78 Euro pro Person

Wer den 250. Geburtstag von Caspar David Friedrich in Hamburg feiern möchte, für den hat Hamburg Tourismus ein attraktives Reisepaket geschnürt.

Schon ab 78 Euro pro Person gibt es eine Übernachtung im ausgewählten Hotel inkl. Frühstück, ein Flexticket (ohne Zeitbindung) zum Eintritt in die Hamburger Kunsthalle sowie eine Hamburg CARD (3 Tage) – Das Entdeckerticket für freie Fahrt mit Bus und Bahn im Wert von 29,90 EUR.

CASPAR DAVID FRIEDRICH. Kunst für eine neue Zeit“ in der Hamburger Kunsthalle

Zentrales Thema ist das neuartige Verhältnis von Mensch und Natur in Friedrichs Landschaftsdarstellungen. Im ersten Drittel des 19. Jahrhunderts setzte er damit wesentliche Impulse, um die Gattung der Landschaft zur „Kunst für eine neue Zeit“ zu machen. Die anhaltend hohe Faszination seiner Werke zeigt ein eigenständiger Teil der Ausstellung, welcher Friedrichs Rezeption in der zeitgenössischen Kunst gewidmet ist. In gattungs- und medienübergreifenden Perspektiven verhandeln rund 20 Künstlern aus dem In- und Ausland das zentrale Thema Friedrichs − die Beziehung des Menschen zu seiner Umwelt. Sie veranschaulichen zudem, wie aktuell der künstlerische Blick des Romantikers in Zeiten des Klimawandels ist.

Die Ausstellung der Hamburger Kunsthalle bildet ab Dezember den Auftakt zum Caspar David Friedrich-Festival. Anlässlich des Jubiläumsjahres 2024 widmen in der Folge auch die Alte Nationalgalerie in Berlin und die Staatlichen Kunstsammlungen Dresden dem Künstler eine jeweils thematisch eigenständige Schau. Die drei Häuser verfügen über die bedeutendsten Bestände an Werken Friedrichs weltweit. Mit umfangreichen gegenseitigen Leihgaben ermöglichen sie einzigartige Präsentationen unterschiedlicher Aspekte seines Werks.

15. Dezember 2023 bis 1. April 2024

Weitere Informationen zur Ausstellung www.hamburger-kunsthalle.de