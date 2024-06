Die KulturArena Jena verwandelt wieder einmal den beliebten Theatervorplatz mitten im Herzen Jenas in eine Arena, die zu Events mit einmaligen Musikgrößen und spannenden Newcomern einlädt. Die Bandbreite reicht von Pop- bis Weltmusik und verspricht unvergessliche Momente für jeden Geschmack!

Eröffnet wird die KulturArena traditionell durch die ArenaOuvertüre auf dem Festplatz Lobeda West. Am 21. und 22. Juni erwartet uns „An Evening with James Bond” mit der Jenaer Philharmonie, zur zweiten Aufführung sogar ein Vorprogramm mit der Blue Beans Big Band der Musik- und Kunstschule Jena. Es folgt vom 3. bis 7. Juli 2024 die TheaterArena. Das Theaterhaus Jena gibt Carol die Bühne, die sie verdient hat: Caroline Schlegel-Schelling, eine der vielen einflussreichen Frauen, die die Geschichte unter den Teppich gekehrt hat. Ganz besonderes Ambiente werden auch wieder die ArenAkustik-Sessions im Volksbad Jena bieten, genauso wie die Kinonächte an lauen Sommerabenden zur FilmArena. Der Film e.V. Jena hat mal wieder ein beeindruckendes Programm ertüftelt: die Premiere des neuen Theresa Wolff-Krimis aus Jena ist genauso dabei wie das Phänomen „Barbenheimer”, Oscar-Abräumer „Poor Things”, Kultklassiker „The Big Lebowski” und viele mehr.

3. Juli bis 18. August 2024

www.kulturarena.de