Darauf haben die Freunde der Bluesmusik in der Region Koblenz schon lange gewartet. Was in anderen Städten schon jahrelang etabliert ist, wird endlich ab diesem Herbst in der Kulturfabrik Koblenz mit einer Auftaktveranstaltung am Donnerstag, 14. September beginnen: Die „KUFA-Bluessession“ ist geboren.

Die Steve Taylor Blues Band mit Frontmann Martin Schwaab als Ideengeber und Hauptansprechpartner der Bluessession wird an diesem Abend um 19:30 Uhr zusammen mit „Special Guests“ aus der regionalen Bluesszene verschiedenste Formen dieses Genres präsentieren. Danach heißt es dann: „Bühne frei für die Bluessession!“ hier können dann nach Voranmeldung Musiker, die sich dem Genre verbunden fühlen, ihr Können unter Beweis stellen. Und in diesem Format erwartet die interessierten Zuhörer künftig fast monatlich an einem Donnerstag für wenig Geld ein Leckerbissen lokaler Musikkunst verschiedenster Bluesbands aus der örtlichen und überregionalen Blues-Community als Opener einer anschließenden Session.

Die Steve Taylor Blues Band (STBB) zählt seit Jahren zu den gefragten und vielseitigsten Blues-Formationen im Rheinland. STBB: Das sind fünf Bluesmusiker aus Überzeugung, wie man sie nur im Rhein-Mosel-Delta bei Koblenz finden kann. Ihre Songs reichen vom puren Chicago-Blues der 50er und 60er Jahre über treibenden Boogie oder auch mal krachenden Southern Rock bis hin zu äußerst einfühlsamen und gefühlvollen Songs der britischen und amerikanischen Bluesszene. Aber auch bluesangehauchte Rock- und Poptitel der zurückliegenden Jahrzehnte kennzeichnen das abwechslungsreiche Repertoire der Truppe. Der Rhythmus- und Namensgeber der Band ist der Engländer Steve Taylor an den drums. Angeblich hat er vodoo-mäßig den anderen Jungs vom Fleck weg seinen Nachnamen eingezaubert…genaueres weiß man nicht. Die genialen Finger von Henric (bass, contrabass), das grandiose Gitarren- und Slidespiel von Joe, die mitreißende Bluestimme gepaart mit einer exzellenten Bluesharp von Martin und das virtuose Piano und Hammondspiel von Pete komplettieren den unverwechselbaren Stil der Band.

14. September 2023

www.kufa-koblenz.de