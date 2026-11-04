Wenn die Tage kürzer werden und die Adventszeit ihren besonderen Zauber entfaltet, laden die Lüneburger Symphoniker zu einem festlichen Konzertabend in das Kulturforum auf Gut Wienebüttel. Gemeinsam mit dem Opernchor des Theaters Lüneburg gestalten sie unter dem Titel „Winterzauber“ eine musikalische Soirée im Lichterglanz.

Die Verbindung von Orchester und Chor gehört seit Jahrhunderten zu den eindrucksvollsten Ausdrucksformen der klassischen Musik. Während die Instrumente mit ihren unterschiedlichen Klangfarben eine große Bandbreite musikalischer Stimmungen erzeugen, verleiht der menschliche Gesang den Kompositionen eine zusätzliche emotionale Dimension. Gerade in der Winter- und Weihnachtszeit besitzt diese Verbindung eine besondere Tradition.

Die Lüneburger Symphoniker sind fest im kulturellen Leben der Hansestadt verwurzelt. Als Orchester des Theaters Lüneburg begleiten sie Opern- und Musiktheaterproduktionen und präsentieren regelmäßig eigenständige Konzertprogramme. Ihr Repertoire reicht von den großen Werken der Klassik und Romantik bis zu zeitgenössischen Kompositionen und genreübergreifenden Konzertformaten.

Mit dem Opernchor steht ihnen ein Ensemble zur Seite, das durch seine regelmäßige Mitwirkung an Musiktheaterproduktionen über große stilistische Erfahrung verfügt. Im Konzertsaal eröffnet sich die Möglichkeit, die Sängerinnen und Sänger unabhängig von einer szenischen Handlung zu erleben und die musikalischen Qualitäten des Chorklangs besonders unmittelbar wahrzunehmen.

Einen wesentlichen Anteil an der Atmosphäre des Abends hat auch der Veranstaltungsort. Die Konzertscheune des Kulturforums verbindet ihre historische Holzkonstruktion mit einer intimen Konzertatmosphäre. Anders als in einem großen Opernhaus begegnen sich Publikum und Mitwirkende hier in einem vergleichsweise persönlichen Rahmen.

„Winterzauber“ verspricht damit einen stimmungsvollen Konzertabend, der die musikalischen Kräfte des Theaters Lüneburg in einem besonderen Ambiente zusammenführt. Die genaue Werkauswahl ist bislang nicht veröffentlicht.

10. Dezember 2026

www.kulturforum-lueneburg.de