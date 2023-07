Der weltberühmte Pianist Richard Clayderman – bekannt für sein Markenzeichen, die „Ballade pour Adeline“ – gastiert anlässlich seines 70. Geburtstags in Deutschland.

Nach 10 Jahren kommt er nach Deutschland zurück und sein Publikum kann sich ebenso auf seine Klassiker wie auf brandneue Aufnahmen freuen. Clayderman kreiert Abende gefüllt von mitreißender Atmosphäre, die ihre Gäste verzaubern.

Die Single „Ballade pour Adeline“ wurde über 22 Millionen Mal in 38 Ländern weltweit verkauft. Clayderman, der am Conservatoire de Paris in seinem Heimatland Frankreich ausgebildet wurde, verzeichnet weltweit bereits über 90 Millionen Verkäufe seiner Alben und nahm mehr als 1.400 Songs in seinem typisch romantischen Stil auf, für die er 267 Goldene sowie 70 Platinum Schallplatten verliehen bekam. Sein aktuelles Album „Forever Love“, das 2022 bei BMG erschien, enthält wunderschöne Interpretationen moderner Klassiker wie „Viva La Vida“ von Coldplay und „Perfect Symphony“ von Ed Sheeran sowie altbekannte und verehrte Werke wie „The Waltz of the Flowers“ und „The Radetzky March“.

Wieder einmal beweist der Weltstar am Piano sein Facettenreichtum und kombiniert publikumswirksam klassische und weltliche Musik auf eine romantische Art. Sein breites Repertoire umfasst sowohl Eigenkompositionen als auch international gefeierte Klassik- sowie Pop-Standards. So führen ihn auch seine Tourneen weiterhin durch die ganze Welt.

6. Oktober 2023

