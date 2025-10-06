Zwei musikalische Wunderkinder, zwei Epochen, zwei Klangwelten: Wenn Mozart und Korngold aufeinandertreffen, entsteht ein Abend voller Virtuosität, Emotion und orchestraler Strahlkraft.

Mozart und Korngold trennt ein anderthalbes Jahrhundert, aber beide haben zu ihrer Zeit die musikalische Welt als Wunderkinder begeistert. In seiner „Sinfonia concertante“ lässt Mozart gleich vier Blasinstrumente – Oboe, Klarinette, Horn und Fagott – miteinander und gegeneinander spielen. Diese klangliche Vielfalt sorgt für spannende Dialoge zwischen den Instrumenten, die sich miteinander messen, aber auch perfekt harmonieren. Die Solistenparts übernehmen Bläserinnen und Bläser der Dresdner Philharmonie.

Das zweite Werk des Abends, die Sinfonie Fis-Dur von Erich Wolfgang Korngold, entführt uns in eine ganz andere Welt. Korngold, bekannt für seine Filmkompositionen, lässt in dieser Sinfonie opulente Klangwelten entstehen, die von Leidenschaft und Drama geprägt sind. Die Sinfonie ist voller Energie, tiefgründiger Emotionen und einer fesselnden Mischung aus klassischer Musiksprache und den großen, cineastischen Elementen, die den Komponisten auszeichnen.

Dirigiert wird das Konzert von Eun Sun Kim, die für ihre präzisen und leidenschaftlichen Dirigate bekannt und hier zum ersten Mal am Pult unseres Orchesters zu Gast ist.

24. Januar 2026

kulturpalast-dresden.de