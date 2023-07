Wunderkinder haben oft nur eine kurze Karriere, wenige schaffen es, sich zu großen Künstlern zu entwickeln. Dem Österreicher Erich Wolfgang Korngold ist das gelungen.

Schon mit sechs Jahren bekam er Kompositionsunterricht und beeindruckte bald die Großen unter den zeitgenössischen Komponisten wie Puccini und Strauss mit seinen Werken. Die so reif waren, dass manche sogar bezweifelten, dass ein Kind sie geschrieben haben kann. So auch die Ballett-Suite „Der Schneemann“, die er mit 13 Jahren schuf. Als Wunderkind galt auch Sergey Khachatryan, der in Armenien eine ersten Auftritte mit der Geige hatte und mit neun Jahren das erste Konzert mit Orchester gab.

Mittlerweile ist er auf allen großen Konzertbühnen der Welt zu Gast. Das Violinkonzert von Glasunow gehört zu seinen Leib- und Magenstücken und hat mit seiner Melodik, den folkloristischen Anklängen und seiner „schwärmerischen Weite“ auch alle Zutaten zum Publikumsliebling.

25. und 26. Dezember 2023

