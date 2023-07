Die Wiener Johann Strauß Konzert-Gala ist seit 1996 ein Exportschlager. Matthias Georg Kendlingers Original mit den K&K Philharmonikern – zog mittlerweile mehr als 1 Million Liebhaber in 19 europäischen Ländern in seinen Bann.

Matthias Georg Kendlinger, Gründer der K&K Philharmo­niker, des Öster­reichischen K&K Balletts und des K&K Opern­chores. Zu­sammen mit seinen Ensembles erntet er Bravos und Stan­ding Ova­tions, u. a. in den Konzert­häu­sern von Madrid, Zürich, Oslo, Paris, Berlin und im Wiener Musikverein. Kendlinger stellt das Programm jährlich neu zusammen, leitet die Einstudierung und ist vielfach auch am Pult zu erleben. Alternierend dirigieren Sohn Max Kendlinger, Taras Lenko und Ihor Muravyov.

In ausgewählten Städten ist auch das Österreichische K&K Ballett zu erleben – mitbegründet von der unvergessenen Wiener Choreo­grafin Gerlinde Dill, die u. a. über zwei Jahrzehnte für das weltberühmte Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker choreografierte. Von 2009 bis 2020 trat Viktor Litvinov, ehem. Ballettmeister der Staatsoper Kiew, in ihre Fußstapfen. Ballettmeisterin der diesjährigen Tournee ist die Tänzerin und Choreografin Marianna Stankevych.

Auf dem Programm stehen neben den unverkennbaren Evergreens der Strauß-Dynastie traditionell auch vielerlei Raritäten. Zudem ist erfrischender Humor ein Markenzeichen dieser Konzertreihe. Freuen darf man sich natürlich auch auf den Donauwalzer und die obligatorische Zugabe Radetzky-Marsch. Alles in allem: Die Wiener Johann Strauß Konzert-Gala verzaubert ihr Publikum, selbst im dänischen Fernsehen DR und im ZDF, wo sie mehrfach ausgestrahlt wurde. So mancherlei Schmankerln finden sich auf dem YouTube-Kanal der K&K Philharmoniker und den zahlreichen Strauß-CDs und DVDs – erhältlich im Shop der K&K Philharmoniker.

31. Januar und 1. Februar 2024

