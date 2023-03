Lech Zürs ist als Region nicht nur für seine landschaftlichen Vorzüge und ein qualitativ hochwertiges touristisches Angebot bekannt, sondern auch für seine horizonterweiternden kulturellen Impulse. Veranstaltungen wie das renommierte Philosophicum Lech, das Lech Classic Festival oder das neue Impact Lech tragen zur kulturellen Strahlkraft von Lech Zürs bei. Tauchen Sie gemeinsam mit uns in den Lecher Kultursommer ein.

Impact Lech – Fakten schaffen, Meinung bilden

Vom 15. bis 18. Juni 2023 wird Lech Zürs am Arlberg wieder Schauplatz des Symposiums „Impact Lech“ sein. Lech Zürs startete das neue Veranstaltungsformat 2022 gemeinsam mit dem Wissenschafter Markus Hengstschläger. Beim zweiten Symposium 2023 diskutieren eine Vielzahl hochkarätiger Expertinnen und Experten aus den verschiedensten Bereichen der Wissenschaft und Wirtschaft darüber, was getan werden kann, um die Interaktion von Mensch und Maschine positiv und erfolgreich zu gestalten. Welche Auswirkung haben aktuellste Erkenntnisse und Entwicklungen für unser tägliches Leben, für unsere Arbeit und für unsere Gesellschaft? Das übergeordnete „Impact-Motto“ lautet „Fakten schaffen, Meinung bilden“. Im Juni 2023 wird es um „Der Mensch und die Maschine“ gehen.

15. bis 18. Juni 2023

ww.impact-lech.at

Literaricum Lech

Das Literaricum in Lech rückt – gewissermassen als Alleinstellungsmerkmal – jedes Jahr einen Klassiker der Weltliteratur zum Wieder- und Neuentdecken ins Rampenlicht, um von ihm ausgehend seinen Echoraum in unser zeitgenössisches Literaturschaffen zu erkunden. Im Zentrum des Festivals steht 2023 «Stolz und Vorurteil» von Jane Austen – eine der berühmtesten und beliebtesten englischen Schriftstellerinnen unserer Zeit. Eine Geschichte einer selbstbestimmten Frau, die lernt, für sich selbst einzustehen in einer Zeit, in der die gesellschaftlichen Konventionen alles bestimmen

13. bis 16. Juli 2023

www.literaricum.at

Lech Classic Festival

Zum letzten Mal findet das „Lech Classic Festival“ im adaptierten Konzertsaal des Sportpark Lech statt. Es war pandemiebedingt ein sehr guter Kompromiss, der das Festival am Leben gehalten hat. Dementsprechend opulent wird Lech von dieser Zwischenlösung den Abschied feiern, bevor das Festival 2024 seine neue Heimat im Konzertsaal des fertiggestellten Veranstaltungssaal „Lechwelten“ findet. Sechs Galakonzerte sollen dieses Jahr das treues Publikum begeistern, mit Programmpunkten wie zum Beispiel der sinfonischen Dichtung „Les Préludes“ von Franz Liszt, der „Vier letzten Lieder“ von Richard Strauss, interpretiert von der grandiosen Starsopranistin Camilla Nylund, sowie dem Konzertabend „O sole mio“ mit italienischen Kanzonetten und mehr. Als Höhepunkt des Festivals das Konzertprogramm „Himmlische Sakralmusik im Wandel der Zeit“. Und zum Finale wird das „Te Deum“ von Anton Bruckner erklingen.

31. Juli bis 6. August 2023

www.lech-classic-music-festival.com

26. Philosophicum Lech „Alles wird gut. Zur Dialektik der Hoffnung“

Was dürfen wir hoffen? Immanuel Kants berühmte Frage müsste heute umformuliert werden: Dürfen wir überhaupt noch hoffen? Angesichts einer krisengeschüttelten Welt, in der sich Nachrichten über Klimakatastrophen, Kriege, zusammenbrechende Versorgungssysteme und Pandemien überbieten, scheint kein Platz mehr für jene Hoffnungen, die sich in optimistischen Erwartungen, lichtvollen Utopien und Visionen vom ewigen Frieden zeigten. Alles wird gut. Ob dieser Satz seine Berechtigung hat oder ironisch verstanden werden muss – darüber werden beim 26. Philosophicum Lech Vortragende aus Philosophie, Sozial– und Kulturwissenschaften und benachbarten Disziplinen referieren und mit dem Publikum diskutieren.

19. bis 24. September 2023

Kartenvorverkauf ab 3. April 2023. NEU: Philosophicum Dialoge am Dienstag, den 19. September!

www.philosophicum.com

Skyspace-Lech

Das von James Turrell gestaltete und 2018 eröffnete Kunstwerk gewährt durch seine besondere Architektur gänzlich neue Dimensionen – die geöffnete Kuppel verengt den Raum und das Blickfeld des Himmels so, dass ein völlig neues Gefühl von Raum, Zeit und damit Bewusstsein entsteht. Mit einer beweglichen Kuppel ausgestattet, bietet der Skyspace-Lech die einzigartige Möglichkeit, den Skyspace mit einem weiteren künstlerischen Konzept James Turrells zu bespielen, welches einen Ganzfeld-Effekt im Kuppelbereich visualisiert. Wände und Decke werden in farblich wechselndes Licht getaucht, sodass sich die zuvor noch als klar wahrgenommene Raumstruktur aufzulösen scheint. Der Skyspace-Lech kann den ganzen Sommer über bei öffentlichen Führungen entdeckt werden.

www.skyspace-lech.com