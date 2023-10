Der Künstler über seine Werke: „In meiner künstlerischen Praxis ist es mir im Laufe der Zeit gelungen, verschiedene Projekte miteinander zu verbinden und eine Art roten Faden zu knüpfen. Meiner Arbeit liegt eine Lebensphilosophie der salvadorianischen Landbevölkerung zugrunde: „Lächeln über Probleme“ (wie sie es selbst nennt). An die Ausgrenzung gewöhnt, wurden Elemente des Christentums adaptiert und manchmal durch die Mischung von Aberglauben und Religion Strategien entwickelt, die von der kollektiven Seele hervorgebracht werden, um den Härten des Lebens zu begegnen. Dabei übernehmen die Menschen Verantwortung nicht so sehr auf der individuellen, sondern vielmehr auf der kollektiven Ebene.

Die Handlungen und Verhaltensweisen der Landbevölkerung zielen nicht in erster Linie auf die Kunst ab, sondern entstehen als Reaktion auf ein Gefühl der Gefahr, dem Bedürfnis nach Schutz oder den Lebensunterhalt selbst. Ich bin daran interessiert, diese Erfahrungen in einen künstlerischen Kontext einzubetten, um die Quelle meiner Arbeit zu finden und meine künstlerischen Prozesse zu legitimieren. Es ist das Lernen innerhalb der Gruppe, die meine Arbeit aufgreift, die Lebensphilosophie, die meine Arbeit repliziert. Es gibt eine tiefgreifende Erfahrung und Handlungen über den Ursprung von etwas und meine Arbeit nimmt diese Erfahrung als Grundlage. Daher basieren die Themen auf Problemen der sozialen Realität, die mit einem gewissen schwarzen Humor behandelt werden, der manchmal in

6. September bis 26. November 2023, Eintritt ist frei

https://kultur-burgenland.at