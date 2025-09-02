Fantastische Bildwelten, subtile Ironie und ein feines Gespür für die Poesie des Alltags prägen das Werk von Franziska Schmalzl. Ihre Kunst ist eine Einladung, die Welt mit neuen Augen zu betrachten – mit den Augen des inneren Kindes, das in ihren Bildern die Feder führt. Dieses innere Kind, sagt die Künstlerin, sei eine Quelle unerschöpflicher Lebensfreude und der Motor, verborgene Potenziale freizulegen.

Mit ihrer aktuellen Ausstellung „Das Paradies in dir“ geht Schmalzl noch einen Schritt weiter. Sie fragt nach dem menschlichen Glück und entwirft ihre ganz eigene Vision des Paradieses – nicht als mythischen Ort jenseits des Hier und Jetzt, nicht als unerreichbare Belohnung für ein moralisch einwandfreies Leben, sondern als etwas, das in jedem Menschen bereits vorhanden ist. Das Paradies, so Schmalzl, liegt nicht außerhalb, sondern in uns selbst – verborgen, aber zugänglich, wenn wir den Blick nach innen richten. Ihre Werke changieren zwischen heiteren Szenen und tiefgründigen Erzählungen, zwischen kräftigen Farben und feinen Linien, die fast wie ein Tagebuch wirken. Humor spielt dabei eine zentrale Rolle. Er ist für die Künstlerin „die Kraft, die das Schwere leichter macht und das Helle betont, ohne das Dunkle zu leugnen“. So entstehen Bildwelten, die sowohl zum Schmunzeln als auch zum Innehalten anregen – Werke, die in ihrer Leichtigkeit eine unerwartete Tiefe bergen.

„Meine Kunst ist eine Einladung, genauer hinzusehen: auf die Vielschichtigkeit meiner Bilder, auf das Spiel mit Worten, die eine eigene Welt eröffnen, auf den Humor, der mein gesamtes Werk wie ein fein gewebter Faden durchzieht – und nicht zuletzt auf das eigene Licht und Seelendunkel. Am Ende dieser Reise, so hoffe ich, findet man ein großes Geschenk: das Wissen um die eigene Lebendigkeit, die Fülle, die Vollkommenheit“, erklärt Schmalzl.

Mit „Das Paradies in dir“ schenkt die Künstlerin ihren Besucher:innen nicht nur Bilder, sondern auch Impulse – leise, nachdenklich, aber kraftvoll. Ein Aufruf, die eigene innere Landschaft zu erkunden, und vielleicht ein leiser Hinweis darauf, dass das Glück oft näher ist, als wir glauben.

17. September bis 2. November 2025

https://kultur-burgenland.at/standorte/kulturzentrum-oberschuetzen

https://franziskaschmalzl.com