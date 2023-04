Das Parlament ist nicht nur Schauplatz von politischen Diskursen, sondern auch eines lebendigen Kunst- und Kulturgeschehens, das neue Perspektiven auf gesellschaftliche Themen bietet. Das Hohe Haus verfügt über eine Kunstsammlung und beherbergt immer wieder neue Ausstellungen. In den öffentlich zugänglichen Bereichen wurden und werden Kunstwerke von Künstlerinnen und Künstlern gezeigt, die das Kunstschaffen in Österreich mitbestimmen. Neu sind jetzt die permanenten Installationen, die im umgebauten Gebäude am Ring zu sehen sind.

In situ – Kunstwerke vor Ort

Das Kunst- und Kulturprogramm im Parlament wurde mit neuen Installationen und Kunstwerken erweitert. Eine Reihe von Kunstwerken konnten im Zuge des Umbauprojekts vor Ort integriert und umgesetzt werden.

Das Projekt „Kunst im Parlament” forciert den vorhandenen Kunstschwerpunkt des Parlaments und baut bestehende Maßnahmen weiter aus: Im Rahmen des Umbaus wurden permanente in-situ-Kunstwerke von Peter Kogler, Esther Stocker, Peter Sandbichler, Lea Sonderegger, Brigitte Kowanz, Eva Schlegel, Constantin Luser, Heimo Zobernig und Martina Steckholzer installiert. Diese zentralen Kunstprojekte sind ein Statement im Bereich Kunst und Architektur, deren Umsetzung in diesem Umfang nur im Zuge des Sanierungsprojekts möglich war.

Als Kurator des Parlaments wurde Hans-Peter Wipplinger, Direktor des Wiener Leopold Museum, eingesetzt. Er verfügt über eine jahrelange Erfahrung als Direktor mehrerer Kunstmuseen. Er hat bereits in den Jahren 2014 und 2015 jeweils eine Ausstellung in den Parlamentsräumlichkeiten kuratiert. „Es war mir wichtig, mit den in-situ-Arbeiten etwas Bleibendes, Nachhaltiges zu schaffen, denn heute wird das kulturelle Erbe von Morgen geschrieben”, so Wipplinger.

Drei der vier neuen Stiegenhäuser wurden mit Kunstwerken versehen, die unterschiedliche Herangehensweisen an die Thematik verdeutlichen: ein textiler Vorhang, schwarz-weiß Wandbemalung und quer gespannte, bunte Stahlseile. Ein umlaufendes Holzfries im Bereich des Dachgeschosses und großformatige Spiegelskulpturen zählen ebenso zu den neuen Werken wie ein Metallfries im Bereich des Nationalratssitzungssaals. Eine Lichtskulptur und ein großflächiger Metallschriftzug, die sich in gänzlich neu geschaffenen Räumen befinden, fügen sich als Statements nahtlos in die zeitgenössische Architektur ein; Fotografien zeugen als Momentaufnahme der Baustelle von der Transformation des Gebäudes.

Weitere, bereits existierende Kunstinstallationen stammen vom Gedächtniskünstler und Literaten Heimrad Bäcker sowie vom Medienkünstler Peter Weibel. Ihre Beiträge sind der Erinnerung an die dunkelste Zeit der österreichischen Geschichte – und somit des Parlaments – im Nationalsozialismus gewidmet.

Galerie

Die in der Galerie gezeigten Werke stellen eine Auswahl der im Parlamentsgebäude befindlichen Bilder dar. Darunter befinden sind einige Portraits. So wurden z. B. alle ehemaligen Nationalratspräsident:innen der zweiten Republik porträtiert. Einige zeitgenössische Bilder, wie das von Herbert Hinteregger („Ohne Titel, Cahersiveen“) zählen auch zur Sammlung.

Regelmäßig werden in den Räumlichkeiten des Parlaments Ausstellungen mit zeitgenössischen Kunstwerken gezeigt, die von den Künstlerinnen und Künstlern als Leihgaben zur Verfügung gestellt werden.

Einige Werke befinden sich auch im Besitz der Parlamentsdirektion, wie „Ohne Titel“ (agua 2), 2005 von Maja Vukoje, das von der Margaretha Lupac-Stiftung angekauft wurde.

Kunstführungen im Parlament

Das Parlament ist nicht nur ein zentraler Ort der Politik. Als historisches Bauwerk ist es erfüllt von Geschichte und Geschichten, von Kunst und anspruchs­voller Architektur. Als Besucherin und Besucher können Sie während einer Führung live das Kunstangebot im Parlament erleben. Alle Führungen sind kostenfrei und die Angebote richten sich sowohl an Einzelpersonen als auch an Gruppen.

Führung für Kinder und Familien

Die Führung für Kinder und Familien lässt Jung und Alt bei einem spannenden Rätsel das Hohe Haus entdecken. Diese Führung richtet sich an Kinder von fünf bis acht Jahren und deren Begleitpersonen.

