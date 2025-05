Sein Werk ist faszinierend, seine Ideen sind visionär: Der Künstler Friedensreich Hundertwasser (1928-2000) zieht die Menschen magisch an. Am 15. März 2025 eröffnete in Lindau, im ehemaligen Kunstmuseum am Inselbahnhof, das erste Hundertwasserforum. Die Einrichtung ist einzigartig in Deutschland, sie entsteht in engster Kooperation mit der Hundertwasser Gemeinnützigen Privatstiftung Wien und wird in den kommenden Jahren in einer exklusiven Reihe Leben und Werk des Künstlers präsentieren.

„Das Recht auf Träume” lautet der Titel der Eröffnungsausstellung im Hundertwasserforum, die bis 11. Januar 2026 zu sehen sein wird. Hundertwasser verwirklichte unbeirrt die eigenen Träume und Visionen. In seinem Werk und Wirken spiegelt sich sein Streben nach einer friedlicheren, harmonischeren Welt. Von frühen Aquarellen über Gemälde bis hin zu originalen japanischen Farbholzschnitten und Siebdrucken, die durch seine drucktechnischen Erneuerungen eine einzigartige Ausdruckskraft entfalten, präsentiert die Ausstellung Hundertwassers unverwechselbare Farben und traumgleiche Bildwelten. Seine Werke zeigen, was ihn antrieb und wofür er eintrat: Ein Leben in Einklang mit der Natur und die Freiheit individueller Kreativität. Seine Kunst ist ein zeitloser Friedensappell, dessen Botschaft heute relevanter ist denn je.

Das Forum lädt die Besucherinnen und Besucher ein, auf eine Reise durch Hundertwassers Träume und Visionen zu gehen und die besondere Verbindung von Kunst, Natur und Architektur zu erleben. Lindau, die Insel im Bodensee, umgeben von Wasser bietet den idealen Rahmen hierfür. Zumal der Künstler einst selbst am Bodensee zu Besuch war und sich begeistert äußerte. Die Idee für das Forum wurde inspiriert durch den großen Erfolg der Hundertwasser-Ausstellung im Jahr 2019 in Lindau. Rund 90.000 Besucherinnen und Besucher haben die Ausstellung damals gesehen. Neben der Ausstellung wird nun im neuen Kunstforum ein vielseitiges Begleitprogramm angeboten, das pädagogische Projekte, Podiumsdiskussionen und Filmvorführungen umfasst.

Kulturamtsleiter Alexander Warmbrunn erklärt: „Das Kunstforum Hundertwasser in unseren ehemaligen Kunstmuseum in Bahnhofsnähe zu verankern ist eine einmalige Chance. Die Räume wurden frei, nachdem unsere Sonderausstellung in den Cavazzen zurückkehrt. Mit Hundertwasser präsentieren wir einen Künstler, der die Menschen inspiriert, Umweltschutz lebte und anlässlich seines 100. Geburtstages im Jahr 2028 weltweit groß gefeiert werden wird. Unsere Besucherinnen und Besucher bekommen zudem die Möglichkeit Hundertwasser und den neuen Cavazzen mit einem Kombiticket kennen zu lernen – ein kulturelles Angebot, von dem Einheimische und Gäste gleichermaßen ganzjährig profitieren.“

Kuratiert wird die Schau von Dr. Sophie Sümmermann, die Kunstwissenschaftlerin hatte im vergangenen Jahr mit der Sonderausstellung zu Christo und Jeanne-Claude ihr Debüt in Lindau gegeben und freut sich nun auf das neue Projekt: „Hundertwasser ist nicht nur ein Meister der Farben und Formen, sondern auch ein visionärer Denker, dessen Ideen uns heute mehr denn je inspirieren. Diese besondere Verbindung von Kunst und Natur, gepaart mit einem tiefen ökologischen Bewusstsein, lädt uns ein, über unsere eigene Beziehung zur Umwelt nachzudenken. Es ist eine besonders spannende Aufgabe, als Kuratorin seine facettenreiche Welt zu präsentieren und die zeitlose Relevanz seiner Botschaften zu teilen.”

15. März 2025 bis 11. Januar 2026

www.kultur-lindau.de

www.museum-lindau.de