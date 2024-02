Gert und Uwe Tobias (geb. 1973) gehören zu den bekanntesten Druckgrafik-Künstlern ihrer Generation. In der Vergangenheit hat das Künstlerduo nicht nur die Technik des Holzschnittes für die Gegenwart aktualisiert, sondern darüber hinaus auch ein facettenreiches und vielschichtiges Werk geschaffen, das neben den Holzschnitten auch Collagen, Zeichnungen, Skulpturen sowie Installationen umfasst.

Die von Gert und Uwe Tobias in gemeinsamer Autorschaft geschaffenen Werke entstehen im Spannungsfeld zwischen kulturellem Gedächtnis und individueller Fantasie. So speisen sich ihre Bilder von Bildern aus ganz unterschiedlichen Quellen und Genres: angefangen von kunsthistorischen Motiven über popkulturelle Elemente bis hin zu Motiven der siebenbürgischen Folklore. Indem sie unterschiedlichste Stile und Traditionsstränge zu Neuem und Unerwartetem zusammen komponieren, setzen die Künstlerbrüder die in kollektiven Symbolen gespeicherten Energien frei und aktualisieren diese vital und ausdrucksstark für die Gegenwart. Die für die Räume der Kunsthalle entwickelte Schau stellt das Schaffen der Zwillingsbrüder und die bislang entstandenen Werkgruppen seit langem einmal wieder im Überblick vor.

9. November 2024 bis 11. Mai 2025

kunsthalle-tuebingen.de